Очаквам в София парламентаристите от държавите членки на Парламентарната асамблея на Черноморското икономическо сътрудничество (ПАЧИС) да вземат далновидни решения, с които да подпомогнат сътрудничеството и развитието на страните от Черноморския регион. Това отбеляза председателят на Народното събрание Рая Назарян на среща с генералния секретар на ПАЧИС Асаф Хаджиев. Гостът е в България по повод предстоящата 66-ата Генерална асамблея на организацията, чийто домакин от 23 до 25 ноември 2025 г. е НС.

Назарян изрази задоволство от отличния диалог между Народното събрание и ПАЧИС и отбеляза, че българските парламентаристи активно участват в дискусиите и в подготовката на препоръките на Асамблеята. Надявам се по време на българското председателство на организацията да се приемат решения, които да подкрепят общите ни усилия за съвместно сътрудничество, икономически просперитет и устойчиво развитие на нашите страни, добави тя.

Пресцентър Народно събрание

Хаджиев поздрави председателя на НС за избирането ѝ на поста. Високо ценим приноса на българския парламент и на членовете на делегацията на Народното събрание в ПАЧИС за конструктивния диалог и създадената отлична организация за успешното провеждане на 66-ата Генерална асамблея на организацията, добави той.

В срещата в Народното събрание участва и ръководителят на делегацията на българския парламент в ПАЧИС и председател на парламентарната Комисия по икономическа политика и иновации Петър Кънев. Той представи по-важните събития и дискусии от програмата на 66-ата пленарна сесия на Генералната асамблея.