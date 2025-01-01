Състезателен гълъб, маркиран с личен пръстен на собственика си, е бил уловен от неизвестен към момента извършител, намазан с токсично вещество и изхвърлен на поляна край Ракитово с подрязани криле като „жива примамка“, предназначена да убие хищни птици. Историята разказа в. „24 часа“ преди дни. От Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) излязоха с остра позиция за станалото.

Птицата, въпреки тежкото си състояние, като по чудо оцелява и в опит да се върне в гълъбарника си успява да измине разстоянието до покрайнините на града, където каца до семейна къща. Там я забелязва и улавя друг гълъбар. По инициалите на пръстена гълъбът е върнат на стопанина му, който забелязва, че птицата е намазана по врата и гърба и веднага се досеща с каква цел.

„В началото на тази година по такъв начин беше отровен ловен сокол в района на Пловдив. Птицата беше една от малкото размножаващи се в страната – процес, който отне повече от 15 години усилия на „Зелени Балкани“ и природозащитната общност. През 2011 г. край Перущица беше отровен и млад царски орел – друг световно застрашен вид. За жалост това не са единствените подобни случаи. Явно използването на гълъби като отровни примамки е широко разпространена нелегална практика в страната и сериозен проблем, на който МОСВ и МВР, както и регионалните им подразделения би трябвало да обърнат по-голямо внимание“, посочват от БДЗП.

От организацията допълват, че случаят в Ракитово повдига неизбежни и спешни въпроси не само за незаконното убиване на защитени видове, но и за директния риск за здравето на хората.

Използването на отровни примамки е сред най-опасните престъпни практики в природата, защото никой не може да предвиди кого ще засегнат:

► Може да загине защитена вид диво животно – на прицел са дневните грабливи птици (всички са защитени от Закона за биологичното разнообразие), но под риск е всеки елемент от хранителната верига;

►Може да пострада домашно животно – най-често овчарски или ловни кучета (в България няма конкретно изследване, но в съседна Гърция над 60% от жертвите на отровни примамки са овчарски кучета, следвани от други домашни животни);

►Може да засегне видове дивеч в ловните територии (през 2016 г. дива свиня загива в резултат отравяне пред очите на ловна дружинка в района на Крумовград).

►Не на последно място, може да бъдат засегнати и хора, включително деца

Най-често използвани за отровни примамки са пестициди – карбамати или органофосфати, които при човек могат да причинят тежки неврологични увреждания, парализа и дори смърт. Голяма част от използваните препарати са забранени за употреба в България и ЕС и се внасят в страната ни нелегално. Дори само докосването на устата със замърсени с пестицид ръце е достатъчен да предизвика увреждания — особено при децата, които са много по-уязвими.

Корените на проблема и защо отровите не са решение

Спортът със състезателни гълъби понастоящем е популярен и развит. Основава се на научни методи на системи за трениране, хранене и генетика, както и на въвеждането на модерни технологии. Конфликтът между гълъбарите и хищните птици съществува още откакто са били опитомени гълъбите. Определени породи състезателни гълъби са селектирани да летят високо и продължително с кръгов полет, което ги прави лесна плячка за хищниците. Загубите често са големи, емоционално и финансово тежки. Това кара някои гълъбари да прибягват към нелегални методи в опитите си за справяне с проблема. Но нито един конфликт не оправдава престъпление, което може да убие редки видове, домашни кучета или други животни и да постави в риск човешкото здраве. Вече многократно е доказано, включително и в други страни, че използването на отрови в дивата природа не само не решава проблема, а създава много други проблеми – включително може и да навреди на практикуването на спорта от съвестни гълъбовъди, които нямат нищо общо с порочната практика, обясняват от дружеството.

Позицията на БДЗП

Като инициатор и съавтор на Националния план за борба с незаконното използване на отрови в дивата природа, БДЗП се обявява остро срещу използването на отровни примамки, като счита конкретно този случай и за петно върху етиката в гълъбовъдния спорт.

„В рамките на проекта „Живот за сокола“, БДЗП успя да направи важни стъпки за проучване и смекчаване конфликта между гълъбарите и хищните птици в страната. През последните години беше създаден градивен диалог с гълъбовъдната и бяха реализирани важни сътрудничества с Федерацията на гълъбовъдите високолетци и продължителен полет България (ФГВПП), Българската федерация за спортни гълъби (БФСГ), Българската асоциация на гълъбовъдите на спортни гълъби (БАГСГ) и редица местни клубове. Като резултат бяха реализирани съвместни дейности – като кампаниите „Високо и безопасно“ и „Образцов гълъбарник“, и бяха научно тествани различни методи за превенция. Веднага след инцидента с отровения ловен сокол тази година, ФГВПП публикува изявление, в което остро осъди и се разграничи от тази криминална проява. Тези стъпки ясно показват, че от страна на гълъбовъдните организации и сдружения има добра воля за решаване на проблема с легални методи и визия, че развитието на гълъбовъдния спорт в България може да върви ръка за ръка с опазване на природата“, посочват от дружеството.

БДЗП: Време е обществото да се противопостави ясно срещу този вид престъпления

Използването на отровни примамки в природата – особено когато се използват живи гълъби е сериозно углавно престъпление, което води до изключително мъчителна смърт на животни и вреди на всички, уточняват от Българското дружество за защита на птиците.

„Това е атака срещу дивата природа, срещу домашните ни любимци и срещу хората. Само чрез обществена нетърпимост, активни сигнали и категорични наказания можем да спрем тази практика. Призоваваме всеки, който стане свидетел или има информация за подобни действия, незабавно да сигнализира на 112, в полицията или в Регионалната инспекция по околна среда“, посочват още те.