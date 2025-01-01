Атина обяви цялостна реформа на въоръжените си сили, целяща да компенсира намаляващия брой на наборниците, предаде ДПА. Основна мярка е създаването на корпус от 150 000 резервисти, като доброволци ще бъдат мъже между 45 и 60 години.

От 2026 г. за пръв път и жените на възраст между 18 и 26 години ще имат възможност да служат доброволно за 12 месеца, съобщи гръцкото министерство на отбраната, което представи вчера изменения на закона.

Реформата е провокирана от демографски проблеми – понижена раждаемост, която е една от най-ниските в ЕС, и отлив на млади хора в чужбина по време на финансовата криза през последното десетилетие. Според националната статистическа служба населението на Гърция е намаляло с около 380 000 души между 2011 и 2021 г., което е довело до спад в броя на наборниците.

Военната служба остава задължителна и продължава между девет и дванадесет месеца, припомня ДПА.

След края на кризата през 2018 г. Гърция възобнови инвестициите във въоръжение. През последните шест години Атина е закупила 24 изтребителя „Рафал“ (Rafale), поръчала е четири фрегати клас „Белара“ (Belharra) от Франция и модернизира изтребителите F-16 до стандарта F-16 Viper. Планирани са и доставки на нови израелски системи за противовъздушна отбрана.