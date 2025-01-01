Жители и фермери от редица села в Гърция се оплакват от увеличаването на популацията на кафявите мечки, вълците и глиганите в планинските райони на страната – процес, свързан с дългогодишните усилия на еколозите в страната за опазване на дивата природа, съобщава Асошиейтед прес.

По думите на специалиста по управление и опазване на дивата природа и преподавател в Солунския университет „Аристотел“ Димитрис Бакалудис броят на кафявите мечки - най-големият хищник в Гърция - се е увеличил приблизително четири пъти от 90-те години на миналия век до днес, благодарение на усилията на гръцките еколози. Данни на екологичната организация „Арктурос“ (Arcturos) сочат, че към днешна дата броят на кафявите мечки, които бродят из горите на Северна Гърция, е около 870.

Четирикрак нарушител: Глиган влезе в хонконгското метро (ВИДЕО)

„Популацията на вълците също отчита увеличение. Докато през 2010 г. вълците можеха да се видят само на юг, в Централна Гърция, сега те са се разпространили в покрайнините на Атина, в Пелопонес и в Южна Гърция“, коментира още Бакалудис, като подчертава, че разрастването на популациите на тези хищници е свързано и с нарастването на броя на глиганите в планинските райони на страната. „Причините за увеличаването на броя на глиганите в Гърция са комплексни и не са свързани с усилията на еколозите. Основните фактори за този процес са намаляването на лова, по-меките зими и кръстосването на вида с домашните свине“, отбелязва още Бакалудис.

По-големият брой диви животни в Гърция обаче води и до нарастване на срещите им с хората – по-голямата част от които не са запознати с това как да се държат в подобна ситуация. Именно това незнание води до страх в някои общности, а за безпокойство сред хората допринасят и няколко скорошни случая на нападения на диви животни в Северна Гърция.

Глиган се разходи в тунел „Витиня“ (ВИДЕО)

От подобни проблеми се оплакват жителите на село Валтонера, което се намира на 170 километра западно от втория по големина град в Гърция - Солун. „В селото никога не е имало диви животни. В миналото от време на време се появяваше по някой вълк“, коментира местният жител Константинос Николаидис. „Сега диви свине, лисици, мечки и вълци бродят около или дори в селото. Това предизвика безпокойство сред всички жители. Днес е трудно за човек да се разхожда навън през нощта“, допълва той.

Йоргос Панайотидис, заместник-кмет на близкия малък град Аминтайо, отбелязва, че все по-често се случва глигани да нахлуват в къщите на хората, като припомня, че именно заради това през май той е поискал от властите да се разреши на ловците да отстрелват глигани извън сезона.

Глиган открадна лаптопа на нудист (ВИДЕО)

На фона на задочния дебат между жителите на селата и природозащитниците в Гърция експертите отбелязват, че навлизането на дивите животни в градските райони е предизвикано не само от увеличаването на популацията им, но и от загубата на местообитания поради горски пожари и сеч и намаляването на броя на хората в селските райони.