Лични светини на свети Гавриил (Годердзи) Ургебадзе бяха посрещнати в Бургас по повод отбелязването на 30 години от успението на грузинския подвижник. Поводът събра много вярващи в храм "Св. Богородица“, където се проведе архиерейска света литургия, оглавена от Сливенския митрополит Арсений, предаде кореспондентът на БТА в Бургас Станимир Димитров.

Сред донесените в България светини са мантията на светеца, неговата шапка, поясът, личната икона, която е носил върху себе си, както и саморъчно изработен от него кръст.

В страната пристигна и икона с мощи на свети Гавриил, съхранявана в църквата, която той сам е построил в родния си дом в Тбилиси.

БТА

Светините са донесени с благословението на грузинския католикос-патриарх Илия II и на българския патриарх Даниил. Инициативата се осъществява от Българо-грузинския духовен и културен център "Дарбази“ с благословението на Величкия епископ Сионий, игумен на Бачковската света обител "Успение Богородично“.

Поклонението в Бургас ще продължи до 18:00 часа тази вечер. По-рано днес в храма се проведе беседа с племенника на светеца — Елгар Ургебадзе, който придружава светините по време на поклонническата програма в България.