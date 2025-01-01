България е произвела през 2024 г. мебели на стойност 535 милиона евро, което е под пика от 2021 г. Общият оборот заедно с матраците е около 600 милиона евро. Това съобщи председателят на Управителния съвет на Браншовата камара на дървообработващата и мебелната промишленост (БКДМП) проф. д-р Васил Живков по време на годишната конференция на Камарата, която се провежда днес и утре в хотел "Рила" в курортния комплекс Боровец. По-рано днес БКДМП отличи с годишните си награди най-добрите български компании от секторите дървообработване и мебелно производство с най-високи постижения по отношение на износа и оборотите за 2024 г.

Най-голям дял в производството у нас имат мебелите от масивна дървесина и дървесни материали (27,6 на сто), следвани от мебелите за седене с рамки от дървесина (13 на сто) и матраците (8,6 на сто).

През 2024 г. в България е отчетен абсолютен пик в потреблението на мебели – 503 милиона евро, посочи Живков. По думите му това може да се тълкува като индикация за повишен жизнен стандарт и инвестиции в обзавеждане на домове, офиси, хотели и търговски обекти. По потребление България изпреварва Сърбия и Република Северна Македония.

По обем на производство страната е на 56-о място в света и на 26-о в Европа; по износ – съответно 40-о и 23-о; по внос – 51-о и 25-о; а по потребление – 60-о и 24-о място. България се представя най-силно при износа и, по думите на председателя на Камарата, поне в този сектор не е на последно място в Европейския съюз.

За миналата година износът на мебели от България е 501 милиона евро – спад след пиковата година 2021 г. Вносът достига рекордните 471 милиона евро – около 3,5 пъти повече спрямо 2015 г. България основно внася мебели от Китай (30 на сто от общия внос), Турция (16 на сто) и Полша (12 на сто). В топ 10 по внос са още Германия, Румъния, Италия, Украйна, Сърбия, Виетнам и Република Северна Македония.

Основни дестинации за износ на български мебели са Румъния, Гърция и Полша. В топ 10 влизат още Франция, Германия, Чехия, Нидерландия, Великобритания, Италия и Словакия, като последната измества Сърбия през 2024 г.

Индустрията е изправена пред няколко ключови предизвикателства, посочи Живков. Сред тях той открои ниската производителност на труда: в България в сектора работят 22 000 души при производство от 500 милиона евро, докато във Франция – 18 000 души при производство от 7,5 милиарда евро. Това показва сериозно изоставане в производителността, което трябва да бъде преодоляно, посочи председателят на камарата.

Проблеми произтичат и от регулаторната тежест, включително прилагането на EUDR (Регламент за обезлесяването). Секторът настоява за отлагане с 12 месеца на основните задължения и за облекчаване на административната тежест за малките и микропредприятия. Живков посочи също предизвикателствата от ESPR (Регламент за екодизайн на устойчиви продукти), като коментира, че според експертното мнение регламентът може да промени фундаментално концепцията за производство на мебели. Индустрията настоява акцентът да бъде върху изисквания за дълготрайност, надеждност и възможност за ремонт, а не върху стриктен процент рециклирани или рециклируеми материали.

Браншът настоява и за засилен контрол върху вноса заради риска китайски мебели да бъдат пренасочени към Европа вследствие на американските митнически тарифи. Съществува и сериозен проблем с недостига на квалифицирани кадри.

Председателят на камарата направи анализ на световната мебелна индустрия, включващ производство, потребление, износ, внос и пазарни тенденции за 2024 г., сравнени с предходни години, особено 2019 г. (преди КОВИД-19) и 2023 г. По думите му световното производство на мебели през 2024 г. запазва нивата от 2023 г., без отчетлив спад или ръст. Общата стойност на произведените мебели, матраци и декорация за дома възлиза на 568 милиарда долара, като се очаква сериозно увеличeние – с 54 на сто – до 2032 г. Водещите държави (топ 5) са: Китай – 169,9 милиарда долара, САЩ – 59 милиарда долара, Индия – 22,2 милиарда долара, Италия – 22 милиарда долара и Германия – 19,8 милиарда долара.

След пиковата 2021 г. потреблението на мебели намалява до 2023 г., а през 2024 г. започва нормализиране. Водещите пет държави по потребление са: Китай – 103 милиарда долара, САЩ – 96 милиарда долара, Германия – 23 милиарда долара, Индия – 22 милиарда долара и Великобритания – 16 милиарда долара.

По потребление на глава от населението най-високи стойности се отчитат в Исландия (462 долара), Швейцария (447 долара) и Дания (398 долара). За сравнение, в САЩ потреблението е 285 долара на човек, в Германия – 277 долара, а в Китай – 73 долара.

Водещите пет износители в световната мебелна търговия са Китай, Виетнам, Полша, Италия и Германия, а основните вносители – САЩ, Германия, Великобритания, Франция и Нидерландия.

По производство на мека мебел (тапицирани мебели) Китай е световен лидер с 33 процента пазарен дял, следван от Виетнам, САЩ и Турция. Централите на големите производители на този тип изделия са концентрирани в Далечния изток, Европа и Северна Америка, като САЩ, а не Китай, е начело по брой производствени централи, посочи Живков.

Съединените щати са най-големият вносител на тапицирани мебели в света, но от 2023 г. Виетнам изпреварва Китай като основен доставчик на този пазар. В Европа тапицираните мебели формират 35 на сто от търговията с мебели.

Пазарът на мека мебел в САЩ е малко над 21 милиарда долара и се очаква да достигне 27 милиарда долара през 2030 г. Милениалите движат онлайн търговията, а прогнозите сочат ръст в търсенето на мебели от висок клас, както и на екологични алтернативи.

Световният пазар на офис мебели се оценява на около 49 милиарда долара, като основни вносители са САЩ, Германия, Франция, Великобритания и Нидерландия – държави, които формират над половината от общия световен внос. Дизайнът на офис мебелите все по-често се влияе от жилищната среда, като акцентът пада върху функционалност и интегриране на технологични решения. Според Живков много от големите търговци се очаква да въведат отделни секции за рециклирани и възстановени офис мебели.

Производството на кухненски мебели в Европа е за около 18 милиарда евро. Съединените щати са най-големият вносител на кухни в света с обем от 4,5 милиарда долара за 2024 г. Концепцията за отворен план – кухни, интегрирани с дневна и трапезария – остава популярна както в Европа (42 на сто от новите жилища), така и в България. Расте търсенето на смарт уреди на европейския пазар.

Производството на матраци в света достига близо 55 милиарда долара към 2024 г., като се очаква да се увеличи до 91 милиарда долара през 2032 г. Водещи производители са Китай, САЩ, Индия и Бразилия. Онлайн търговията постепенно увеличава своя дял и в този сегмент.