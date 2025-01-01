Папа Лъв XIV разкри четирите си любими филма преди специална аудиенция във Ватикана с холивудски знаменитости и режисьори, носители на „Оскар“.

Лъв, първият папа от Съединените щати, избра сълзотворни филми, сред които класиката на Франк Капра от 1946 г. „Това е прекрасен живот“ с Джеймс Стюарт, в който ангел е изпратен от небето, за да помогне на отчаян семеен мъж.

Роденият в Чикаго понтифик разказа във видео, публикувано от Ватикана, че другите му избори включват мюзикъла на Робърт Уайз „Звукът на музиката“ (1965) и семейната драма на Робърт Редфорд „Обикновени хора“ (1980).

Накрая той спомена „Животът е прекрасен“ (1997) на Роберто Бенини, разказващ за баща, който се опитва да предпази сина си от ужасите на концентрационен лагер по време на Втората световна война.

Ватикана заяви, че Лъв е избрал „филмите, които са най-значими за него“, предаде АФП.

Лъв, който беше избран през май, проведе специална аудиенция на 15 ноември в Апостолическия дворец във Ватикана с участието на звезди като Кейт Бланшет, Крис Пайн, Виго Мортенсен, Дейв Франко и Моника Белучи.

70-годишният понтифик се надява „да задълбочи диалога със света на киното... като проучи възможностите, които артистичната креативност предлага за мисията на Църквата и насърчаването на човешките ценности“, се казва в изявление на Ватикана.

Събитието се организира от Ватикана като част от честванията на Свещената година на Католическата църква.