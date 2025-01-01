Една бърза, енергична разходка по тротоара или бягащата пътека може да направи чудеса за вашия ум и тяло. Ако прекарвате по-голямата част от деня си седнали на бюро, промяната на обстановката и малко движение могат да бъдат истинско облекчение. Много хора обаче се чудят колко дълго трябва да траят ежедневните разходки, за да видят реални резултати.

Аманда Грим, сертифицирана фитнес треньорка, включ„ително и по бягане в We Run, отговори на този въпрос за Eat This, Not That.

„Ходенето често е подценявано като упражнение, но може да бъде чудесен начин за намаляване на коремните мазнини. Но петминутна разходка около блока, докато превъртате телефона си няма да доведе до желаните резултати. Ако искате забележимо да намалите коремните мазнини, ще ви трябват малко повече усилия“, обясни тя.

Колко точно време е необходимо?

Според Грим, за повечето хора ходенето от половин до един час може да доведе до забележими резултати. Такива промени могат да се очакват след четири до осем седмици редовно ходене. „Точното време зависи от други фактори, като възраст, диета и индивидуален метаболизъм“, подчерта фитнес треньорката.

Как да увеличите максимално резултатите от ходенето?

Що се отнася до това как да направите ходенето по-предизвикателно, експертката има няколко важни съвета. Ако ходенето е любимата ви форма за поддържане на сърцето, има няколко начина да го направите по-предизвикателно. Например, правете интервални тренировки или добавете по-стръмни хълмове. „Трябва да намерите темпо, при което сте малко задъхани, но все пак можете да водите разговор. Ако можете да добавите няколко хълма или да редувате бързи изблици с по-умерено темпо, това е още по-добре. Това наистина може да помогне за увеличаване на изгарянето на калории и ускоряване на загубата на мазнини“, увери тя. Комбинирайте с други тренировки

Ходенето е много по-лесно за ставите от високоинтензивните интервални тренировки и силовите тренировки, което го прави много устойчива форма на упражнения, особено за възрастни хора. „Най-добрите резултати по отношение на загубата на мазнини и мускулния тонус обаче обикновено се постигат чрез комбиниране на ходенето с друга форма на упражнения“, подчерта Грим.

Според треньорката, последователността е ключова тук. „Постоянството винаги е по-важно от случайните изблици на активност, дори при по-висока интензивност. Редовните ежедневни разходки създават стабилен калориен дефицит, който е от съществено значение за изгарянето на мазнини“, отбеляза специалистът.

Ходете правилно

Този съвет е универсален, независимо от вида на упражнението, което изпълнявате. „Трябва да го правите правилно, за да извлечете максимални ползи и да избегнете наранявания. Избягвайте да ходите твърде бавно, поддържайте добра стойка и променяйте интензивността си, за да предизвиквате непрекъснато тялото си, ако искате да увеличите максимално потенциала на ходенето за изгаряне на мазнини“, посъветва Грим.