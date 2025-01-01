Забележително добре запазен римски саркофаг на около 1700 години е открит в столицата на Унгария, предаде агенция АП.

Археолози от Историческия музей в Будапеща откриха варовиковия ковчег по време на мащабни разкопки в Обуда, северен квартал на града, който някога е бил част от Аквинкум, оживено римско селище на брега на Дунав. Недокоснат от грабители и запечатан в продължение на векове, саркофагът е открит с фиксиран каменен капак, закрепен с метални скоби и разтопено олово. Когато изследователите повдигнали капака, те открили запазен скелет, заобиколен от десетки артефакти.

„Особеността на находката е, че е херметически затворен саркофаг. Не е бил разрушаван преди това, така че е бил непокътнат“, каза Габриела Фениес, водещ археолог на разкопките, цитирана от АП. Наблизо изследователи открили римски акведукт и осем по-семпли гроба, като никой от тях не се доближавал до богатството или оригиналното състояние на запечатаната гробница.

Спазвайки римските погребални обичаи, саркофагът е съдържал множество предмети: два напълно непокътнати стъклени съда, бронзови фигури и 140 монети. Игла за коса, парче кехлибарено бижу и следи от златна тъкан, заедно с размера на скелета, показват, че тук е погребана млада жена. Предметите, поясни Фениес, са „вещи, дадени на починалата от нейните роднини за нейното вечно пътуване“. „Покойната е била погребана много внимателно от нейните близки“, каза още тя.

В онзи период голяма част от днешна Унгария е образувала провинция Панония, чиято граница е минавала по десния бряг на река Дунав, на по-малко от 1,6 километра от това място. Наблизо се е намирал военен лагер, охраняващ границата на Римската империя, а новооткритите структури се смятат за част от цивилното селище, което се е разраснало около него.

Антрополозите ще изследват останките на младата жена - процес, който се очаква да разкрие повече за нейната възраст, здраве и произход. Дори и сега обаче разположението на гроба и изобилието от артефакти предлагат силни улики. Саркофагът и неговото съдържание „определено го правят забележителен“, каза Гергели Костял, специалист по римската епоха и един от ръководителите на проекта, цитиран от АП.