Световните музикални звезди обявиха началото на коледните празници, като започнаха да пускат нови песни, посветени на най-обичаното време от годината.Традиционно сред най-нетърпеливите да издадат сингъл преди Рождество Христово ебез чиито изпълнения не минават декемврийските тържества. В началото на ноември тя пусна новата си песен "Fall in Love at Christmas". Кери си партнира с ар енд би изпълнителя Калид и с госпъл звездата Кърк Франклин. Коледният дух струи и от видеоклипа.И макар че набира популярност, новият коледен сингъл на Марая Кери едва ли ще успее да засенчи празничната класика от 1994 г.. Коледа не е Коледа, ако поне десетина пъти не чуем и не си затананикаме хита, който вече е на двадесет и седем години, но продължава да е изключително актуален всеки зимен сезон.Коледно настроение обхвана американската певицаоще през септември, когато тя пусна празничния си албум "When Christmas Comes Around". Тавата съдържа 15 песни, като сред тях е и парчето", което Кларксън изпълнява заедно сС коледен сингъл певецът Джон Леджънд отбеляза смяната на звукозаписната си компания. Празничната песенпоставя началото на работата му с лейбъла "Рипъблик рекърдс". Парчето, което беше пуснато миналата седмица, е дело на Джон Леджънд и Меган Трейнър.Британският изпълнителсе готви да издаде коледен албум, озаглавен "The Dream Of Christmas" на 26 ноември. Той вече пусна две от парчетата в него - пилотният "The Dream Of Christmas" и "Sleigh Ride". Дуетният сингъл на Барлоу с британската актриса Шеридан Смит "How Christmas Is Supposed To Be", който все още не е излязъл, се очаква да бъде един от претендентите за челните позиции в коледните музикални класации.се очертават като сериозна конкуренция на Барлоу и Смит за първото място в празничните чартове. Изпълнителят на хита "Shape of You" призна в интервю за нидерландска радиостанция, че двамата подготвят нов сингъл за Коледа. Работното заглавие е "Merry Christmas", а Ед Шийран и Елтън Джон планират да го подарят на почитателите си в началото на декември.