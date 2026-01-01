Дуа Липа се завърна към професионалните си ангажименти, след като прекара идиличен меден месец в Италия със съпруга си Калъм Търнър.

30-годишната певица беше забелязана на път към звукозаписно студио в Ню Йорк, като остана вярна на булчинската темаси, избирайки изцяло бял тоалет. Визията ѝ беше допълнена от сива чанта Chloé.

Миналия месец Дуа и Калъм сключиха брак на пищна церемония в Сицилия, а по-късно споделиха в Instagram кадри от романтичния си меден месец.

Двойката обиколи крайбрежието на Амалфи, след което се отправи към Рим. Там двамата се включиха в уроци по приготвяне на паста, похапнаха автентична италианска пица и се насладиха на чаша червено вино.

Певицата определи медения си месец с 36-годишния Калъм като „рай на земята“, след като отседнаха в хотел La Posta Vecchia – ренесансова вила край Рим, която някога е била морската резиденция на американския милиардер Дж. Пол Гети.

По време на пътуването си двамата посетиха още Неапол и Таормина, където отседнаха в двореца „Сан Доменико“ – хотелът, станал световноизвестен като снимачна локация на втория сезон на „Белият лотос“.

По-рано този месец, само три дни след гражданската си церемония в кметството на Мерилебон в Лондон, Дуа и Калъм заминаха за Сицилия, където организираха тридневно сватбено тържество в Палермо.

Празненствата се проведоха в историческата Вила Валгуарнера, където беше отслужена специална благословия за младоженците. Двамата се запознават през януари 2024 г. на парти в Лос Анджелис, след като откриват, че четат един и същ роман – „Доверие“ на Ернан Диас.

Сред специалните гости на сватбата бяха близкият приятел на Дуа – сър Елтън Джон, който изпълни хита си Your Song, както и поп звездата Чарли XCX и модната дизайнерка Донатела Версаче.

За големия ден Дуа избра впечатляваща рокля висша мода на Chanel, създадена от дизайнера Матийо Блази, като по-късно сподели снимки на визията си в Instagram.

Роклята с гол гръб и дълбоко деколте беше украсена с хиляди сребристи и бели мъниста и завършваше с внушителен шлейф, покрит с 25 000 пера. Косата ѝ беше декорирана с пера, вплетени в катедралния воал, чиято бродерия е изисквала 3220 часа работа.

Калъм, от своя страна, заложи на ръчно изработен костюм на Louis Vuitton.

Вечерта преди сватбата двамата организираха коктейлно парти в Galleria Moderna, където булката впечатли с рокля по поръчка на Bottega Veneta, съчетана със съответстваща дизайнерска чанта.

Дуа беше отведена до олтара от баща си Дукаджин Липа, който е и неин мениджър, а майката на Калъм – Роуз Търнър, също имаше специална роля в церемонията.

Според източници, близки до двойката, двамата вече мислят за следващата голяма стъпка – създаването на семейство.

„Те са безкрайно влюбени. Искат да бъдат заедно завинаги и мечтаят да станат родители в недалечно бъдеще. И двамата са изключително семейно ориентирани“, споделя техен приятел пред Daily Mail.

Същевременно стана ясно, че двойката планира да се премести в САЩ за около седем месеца.

Причината е, че Калъм е ангажиран с два поредни филмови проекта, които ще се снимат отвъд Океана, а Дуа възнамерява да бъде до него.

Първо актьорът ще участва в римейка на хорър класиката от 1981 г. „Обсебване“, където ще си партнира с Маргарет Куоли. След това предстоят снимките на бейзболния филм „Завръщането“, в който Том Ханкс ще изпълни ролята на негов треньор по питчинг.

Говорейки за динамичния си начин на живот, Калъм призна:

„Работата ни изисква да пътуваме по целия свят.“

Пред The Hollywood Reporter той допълни:

„Важно е, когато сме у дома в Лондон, да прекарваме възможно най-много време с приятелите си. И двамата се стараем да бъдем заедно при всяка възможност.“