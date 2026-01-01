Дуа Липа се завърна към професионалните си ангажименти, след като прекара идиличен меден месец в Италия със съпруга си Калъм Търнър.
30-годишната певица беше забелязана на път към звукозаписно студио в Ню Йорк, като остана вярна на булчинската темаси, избирайки изцяло бял тоалет. Визията ѝ беше допълнена от сива чанта Chloé.
For her back-to-work look, Dua Lipa stuck to bridal white—though she swapped her bespoke Chanel gown for a simple tank top and cropped pants with a tapered ankle. https://t.co/H4RUTHaLce— Vogue Magazine (@voguemagazine) June 30, 2026
Миналия месец Дуа и Калъм сключиха брак на пищна церемония в Сицилия, а по-късно споделиха в Instagram кадри от романтичния си меден месец.
Двойката обиколи крайбрежието на Амалфи, след което се отправи към Рим. Там двамата се включиха в уроци по приготвяне на паста, похапнаха автентична италианска пица и се насладиха на чаша червено вино.
Певицата определи медения си месец с 36-годишния Калъм като „рай на земята“, след като отседнаха в хотел La Posta Vecchia – ренесансова вила край Рим, която някога е била морската резиденция на американския милиардер Дж. Пол Гети.
По време на пътуването си двамата посетиха още Неапол и Таормина, където отседнаха в двореца „Сан Доменико“ – хотелът, станал световноизвестен като снимачна локация на втория сезон на „Белият лотос“.
Dua Lipa keeps the bridal white outfit theme going as she heads to the studio in New York after idyllic Italian honeymoon https://t.co/mXUh5iWneI— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) July 1, 2026
По-рано този месец, само три дни след гражданската си церемония в кметството на Мерилебон в Лондон, Дуа и Калъм заминаха за Сицилия, където организираха тридневно сватбено тържество в Палермо.
Празненствата се проведоха в историческата Вила Валгуарнера, където беше отслужена специална благословия за младоженците. Двамата се запознават през януари 2024 г. на парти в Лос Анджелис, след като откриват, че четат един и същ роман – „Доверие“ на Ернан Диас.
Сред специалните гости на сватбата бяха близкият приятел на Дуа – сър Елтън Джон, който изпълни хита си Your Song, както и поп звездата Чарли XCX и модната дизайнерка Донатела Версаче.
За големия ден Дуа избра впечатляваща рокля висша мода на Chanel, създадена от дизайнера Матийо Блази, като по-късно сподели снимки на визията си в Instagram.
Two weeks after #DuaLipa’s three-day Sicilian wedding celebration, the bride’s wedding #dress was finally revealed. ..made her look like a cross between a fairy queen and Josephine Baker, borne on a cloud😀. #fashion, #trend. https://t.co/MfcwcUFbaA— #War_in_Ukraine #Facts #Opinions #Trends #Kharkiv (@HarZizn) June 30, 2026
Роклята с гол гръб и дълбоко деколте беше украсена с хиляди сребристи и бели мъниста и завършваше с внушителен шлейф, покрит с 25 000 пера. Косата ѝ беше декорирана с пера, вплетени в катедралния воал, чиято бродерия е изисквала 3220 часа работа.
Калъм, от своя страна, заложи на ръчно изработен костюм на Louis Vuitton.
Вечерта преди сватбата двамата организираха коктейлно парти в Galleria Moderna, където булката впечатли с рокля по поръчка на Bottega Veneta, съчетана със съответстваща дизайнерска чанта.
Дуа беше отведена до олтара от баща си Дукаджин Липа, който е и неин мениджър, а майката на Калъм – Роуз Търнър, също имаше специална роля в церемонията.
Според източници, близки до двойката, двамата вече мислят за следващата голяма стъпка – създаването на семейство.
„Те са безкрайно влюбени. Искат да бъдат заедно завинаги и мечтаят да станат родители в недалечно бъдеще. И двамата са изключително семейно ориентирани“, споделя техен приятел пред Daily Mail.
Същевременно стана ясно, че двойката планира да се премести в САЩ за около седем месеца.
Причината е, че Калъм е ангажиран с два поредни филмови проекта, които ще се снимат отвъд Океана, а Дуа възнамерява да бъде до него.
Първо актьорът ще участва в римейка на хорър класиката от 1981 г. „Обсебване“, където ще си партнира с Маргарет Куоли. След това предстоят снимките на бейзболния филм „Завръщането“, в който Том Ханкс ще изпълни ролята на негов треньор по питчинг.
Говорейки за динамичния си начин на живот, Калъм призна:
„Работата ни изисква да пътуваме по целия свят.“
Пред The Hollywood Reporter той допълни:
„Важно е, когато сме у дома в Лондон, да прекарваме възможно най-много време с приятелите си. И двамата се стараем да бъдем заедно при всяка възможност.“