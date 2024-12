Дуа Липа и Калъм Търнър шокираха света, след като близки източници съобщиха, че са се сгодили на Коледа.

Щастливата двойка, която е заедно повече от година, тайно е отпразнувала годежа и планира да организира празненство с приятели и семейство на Нова година.

Дуа Липа, на 29 години, и звездата от "Фантастични животни и къде да ги намерим", 34-годишният Калъм Търнър, са „изключително влюбени“, според близки източници.

Певицата показа голям диамантен пръстен на безименния си пръст в последната си публикация в Instagram.

Източник сподели пред The Sun: "Това беше перфектният завършек на една невероятна година за тях. Калъм е невероятна подкрепа за Дуа, а двамата са страхотна двойка. Семейството и приятелите им също са изключително щастливи за тях."

Дуа и Калъм за първи път предизвикаха слухове за връзка през януари тази година, когато присъстваха на афтърпарти на "Masters of the Air" в Лондон – предаване, в което Калъм играеше една от главните роли.

