Формацията "Силк соник", в която участват Бруно Марс и Андерсън .Паак, ще открие 64-та церемония за наградите "Грами" в неделя, съобщи електронното издание на "Варайъти", като цитира американската Национална звукозаписна академия.



Дуото ще даде начало на шоуто на 3 април в Ем Джи Ем Арена в Лас Вегас. То ще бъде излъчвано на живо по телевизия Си Би Ес и в стрийминг платформата Парамаунт плюс. Водещ ще бъде комикът Тревър Ноа.



Формацията "Силк соник" има четири номинации за "Грами": за запис на годината, песен на годината, най-добра ритъм енд блус песен и най-добро ритъм енд блус изпълнение, като всички са за хита "Leave the Door Open". Дебютният албум "An Evening With Silk Sonic" обаче ще отговаря на условията за номинация за "Грами" следващата година, отбелязва "Варайъти".



По време на церемонията в Лас Вегас в неделя ще излязат на сцената също Оливия Родриго, Би Ти Ес, Били Айлиш, Бранди Карлайл, Братя Озбърн, Лил Нас Екс с Джак Халроу.



С най-много номинации за наградите "Грами" - единадесет е музикантът Джон Батист. С по осем следват певецът Джъстин Бийбър, рапърката Доджа Кет и певицата Хър (Габриела Уилсън).