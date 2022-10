Известният производител на играчки Mattel създаде барби в чест на певицата, отбелязвайки 40-ата годишнина от нейния хит "What's Love Got To Do With It".Куклата носи тоалета, който Търнър носеше в музикалния видеоклип към известната си песен - черна мини рокля, съчетана с дънково яке - и има характерната прическа на известната певица.„За мен е чест да приветствам моята Барби в групата от известни жени, които вече са представени по този начин, и да поднеса историята на моето пътуване до още повече деца по този начин“, каза 82-годишната Търнър в изявление.