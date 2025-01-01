Когато дните станат по-къси, а въздухът по-хладен, един аромат превзема кафенетата, социалните мрежи и супермаркетите – pumpkin spice. Тази ароматна смес се е превърнала в неофициален символ на есента, но колко от нас реално знаят какво представлява? Дали е просто маркетингов трик или заслужено място в кулинарния свят

Какво всъщност е Pumpkin Spice?

Въпреки името, в сместа няма тиква. Pumpkin spice е комбинация от няколко подправки: канела, джинджифил, индийско орехче, карамфил, понякога и кардамон.

Това е смес, която традиционно се използва в американската кухня за подправяне на тиквен пай (pumpkin pie) – класически десерт за Деня на благодарността.

Кратка история: Как започна всичко?

Първият Pumpkin Spice Latte (или PSL) е създаден от Starbucks през 2003 г. Идеята била да се предложи сезонна алтернатива на класическите кафе напитки – нещо топло, уютно и свързано с есента. Очакванията били скромни. Резултатът – истински феномен. Само за първите 10 години са продадени над 200 милиона чаши. И оттогава насам, всяка есен, PSL се връща с гръм и трясък.

Pumpkin spice днес: не само в чашата ти

Днес pumpkin spice е навсякъде – в: мюсли и кремове за кафе, бисквити, понички и сладолед, ароматизирани свещи, лосиони, дори почистващи препарати. Манията се пренася в социалните мрежи с хаштагове като #PumpkinSpiceEverything и естетика в оранжево-кафяво, свързана с уют, плетени пуловери и падащи листа.

Но вкусно ли е наистина?



Тук мненията се разделят.



Феновете казват: „Това е вкусът на есента – уют, топлина, комфорт.“ Много хора обожават комбинацията от сладки и пикантни нотки, особено в кафе напитки или печива.

Критиците казват: „Прекалено изкуствено, прекалено сладко, прекалено навсякъде.“ Някои смятат, че тенденцията е „преекспонирана“ и че ароматите са често химически, особено в масовите продукти.

Pumpkin spice в България: навлиза ли?

Макар че pumpkin spice е типично американски феномен, през последните години той навлиза и у нас – най-вече в по-големите градове и международни вериги. Тиквата отдавна е част от българската есенна кухня (тиквеник, крем-супа, печена тиква), но идеята да се превърне в ароматна есенна култова подправка е все още нова.

Pumpkin spice може и да е „маркетингова машина“, но не можем да отречем влиянието ѝ върху културата на есента. За някои това е просто поредната прищявка, за други – есен в чаша. Каквото и да мислите, няма съмнение – тиквените подправки вече са тук, и то с ароматна сила.