This man just ate (some of) his book live on Sky News after making an incorrect #GE2017 prediction @GoodwinMJ pic.twitter.com/13IaFLaJvx — Sky News (@SkyNews) June 10, 2017

Ok. You win. I will be eating my book on Sky News at 4.30pm. — Matthew Goodwin (@GoodwinMJ) June 10, 2017

Don't ever say I am not a man of my word pic.twitter.com/DIxbYBilAL — Matthew Goodwin (@GoodwinMJ) June 10, 2017

Британският политолотскъса ипо време на, след като се провалил в прогнозата си по повод на "Брекзит" и резултатите от извънредните парламентарни избори във Великобритания.Повод за публично демонстрираната му почтеност било обещанието на професора по политика и международни отношения в Университета Кент, което той дал преди изборите на 9 юни, пише temaonline.bg В своя профил в Twitter той написал, че акоот слаговете, той "с удоволствие ще изяде книгата си за Брекзит".За негово нещастиеот гласовете на британските избиратели.По време на интервюто на проф. Гудуин днес водещият му напомнил за обещаното и се поинтересувал, дали той държи на думата си. Политологът изобщо не се поколебал и започнал да дъвче книгата си, късайки един по един листовете й.Водещият прекъснал зрелището с думите, че трябва да продължи да води предаването си.Проф. Гудуин обаче не се оставил да бъде провокиран, а тази сутрин сам написал: „Окей, спечелихте. Днес ям днес книгата си в 16.30 ч. по Sky News”.