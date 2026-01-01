Памела Андерсън сподели някои разочароващи подробности за настоящите си отношения с бившия си съпруг Томи Лий, за когото се омъжи през 1995 г. и се разведе през 1998 г.

Според Entertainment Weekly актрисата призна в предаването „Radio Andy“, че едва общува с музиканта. Тя каза, че се е опитвала да поддържа връзка с бившия си съпруг и дори е обмисляла да му изпрати буркан с кисели краставички като приятелски жест, но тези опити така и не се осъществиха. На въпроса дали настоящата съпруга на Лий, Британи Фърлан, пречи на комуникацията им, Андерсън отговори, че без брака им контактът им би бил много по-добър.

https://t.co/jQB1l6UnPp Pamela Anderson ‘Wants to Repair’ Relationship with Tommy Lee: ‘Obvious’ She ‘Still Loves’ Him pic.twitter.com/GXRxigazOq — Rod Ryan Show (@rodryanshow) January 21, 2026

В същото време актрисата подчерта, че Лий е истински романтик и е много отдаден на жена си, така че вероятно не иска да създава напрежение в отношенията им. Андерсън отбеляза, че не е говорила с Лий от известно време и съжалява за това, тъй като те остават свързани чрез децата си. Тя каза, че синът им Дилън скоро ще се жени, така че вероятно ще види бившия си съпруг отново на сватбата. Актрисата също така увери, че отношенията на синовете ѝ с баща им остават добри и здрави: „Липсва ми. Дори с появата на внуците и сватбите на децата, ние все още ще бъдем свързани“.

Припомняме, че Памела Андерсън наскоро говори откровено за връзката си с актьора Лиъм Нийсън.