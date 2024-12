Памела Андерсън продължава да е любимка на папараците и публиката години след възхода й към известност. Сексимволът се превърна в онлайн сензация с изненадващото си решение да спре да носи грим - дори и на червения килим.

На годишните награди Gotham във вторник вечерта Памела Андерсън пристигна на червения килим в сатенена рокля Оскар де ла Рента без презрамки в цвят шампанско - и без никаква козметика.

Емблематичната звезда от "Спасители на плажа" позира за фотографите и показа обемната панделка на гърба на роклята си.

На събитието Андерън сподели, че новата й дефиниция за красота е "да си смел и да следващ мечтите си."

Измина повече от година, откакто Андерсън публично се отказа от типичния си блясък на знаменитост.

