Пътешествието на Мариана и Любо из красивите кътчета на България продължава тази събота от 16:30 ч. по NOVA. Двамата ще се изправят пред най-амбициозното си начинание досега – изкачването до най-високата точка на Балканския полуостров -връх Мусала. Те ще преминат през най-малкия град и ще се потопят в мистичната история на местността Рупите.

2925 метра – точно толкова трябва да изкачат влюбените приключенци, за да стигнат до следващия печат. Връх Мусала се намира в Рила планина и ще се превърне в поредното изпитание пред двойката заради капризното време и страха от високо на Мариана.

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Приключението ще ги отведе и към най-малкия град в страната – Мелник, прочут с виното и богатата си история. Сред спирките им ще бъде и загадъчната местност Рупите, свързана с името на пророчицата Ванга, както и античният град Хераклея Синтика, потънал под земята след опустошително земетресение преди векове.

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Пътят до една от последните им цели ще изисква от тях да оставят своя дом на колела. С какво ще заменят кемпера и защо пътят до там ще повиши пулса им?

Любо пази и една тайна от половинката си, за която тя все още не подозира. Изненадата я чака в края на тяхното пътешествие, но дали премеждията по пътя няма да я осуетят? Не пропускайте новия епизод на „Свобода на колела“ в събота от 16:30 ч. по NOVA.