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Приключението продължава тази събота от 16:30 ч. по NOVA

Пътешествието на Мариана и Любо из красивите кътчета на България продължава тази събота от 16:30 ч. по NOVA. Двамата ще се изправят пред най-амбициозното си начинание досега – изкачването до най-високата точка на Балканския полуостров -връх Мусала. Те ще преминат през най-малкия град и ще се потопят в мистичната история на местността Рупите.

2925 метра – точно толкова трябва да изкачат влюбените приключенци, за да стигнат до следващия печат. Връх Мусала се намира в Рила планина и ще се превърне в поредното изпитание пред двойката заради капризното време и страха от високо на Мариана.

Свобода на колела
NOVA

Приключението ще ги отведе и към най-малкия град в страната – Мелник, прочут с виното и богатата си история. Сред спирките им ще бъде и загадъчната местност Рупите, свързана с името на пророчицата Ванга, както и античният град Хераклея Синтика, потънал под земята след опустошително земетресение преди векове.

Свобода на колела
NOVA

Пътят до една от последните им цели ще изисква от тях да оставят своя дом на колела. С какво ще заменят кемпера и защо пътят до там ще повиши пулса им?

Любо пази и една тайна от половинката си, за която тя все още не подозира. Изненадата я чака в края на тяхното пътешествие, но дали премеждията по пътя няма да я осуетят? Не пропускайте новия епизод на „Свобода на колела“ в събота от 16:30 ч. по NOVA.

Не пропускайте новия епизод на „Свобода на колела“ в събота от 16:30 ч. по NOVA. Следете всичко за „Свобода на колела“ в социалните мрежи Facebook и Instagram. Всички епизоди може да гледате и в NOVA PLAY.

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