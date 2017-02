Най-добър филм

Най-добър режисьор

Най-добър актьор

Довечера в театър "Долби" в, ще бъдат връчени за 89-и път наградите "" на Американската академия за кинематографично изкуство и наука, съобщи ТАСС. Ето ина номинираните за 89-ите награди "Оскар", оповестен от Асошиейтед прес:- "Първи контакт", "Огради" ("Fences"), "Възражение по съвест", "На всяка цена", "Скрити числа", "La La Land", "Лъв: Стъпки към дома", "Манчестър до морето", "Лунна светлина"- Дени Вилньов за "Първи контакт", Мел Гибсън за "Възражение по съвест", Деймиън Шазел за "La La Land", Кенет Лонърган за "Манчестър до морето", Бари Дженкинс за "Лунна светлина"- Кейси Афлек за "Манчестър до морето", Дензъл Уошингтън за "Огради" ("Fences"), Райън Гослинг за "La La Land", Виго Мортенсен за "Капитан Фантастик", Андрю Гарфийлд за "Възражение по съвест"

БГНЕС

Най-добра актриса

Най-добър актьор в поддържаща роля

Най-добра актриса в поддържаща роля

Адаптиран сценарий

- Изабел Юпер за "Тя", Рут Нега за "Лавинг", Натали Портман за "Джаки", Ема Стоун за "La La Land", Мерил Стрийп за "Флорънс"- Джеф Бриджис за "На всяка цена", Махершала Али за "Лунна светлина", Дев Пател за "Лъв: Стъпки към дома", Лукас Хеджис за "Манчестър до морето", Майкъл Шанън за "Хищници в мрака"- Вайола Дейвис за "Огради" ("Fences"), Наоми Харис за "Лунна светлина", Никол Кидман за "Лъв: Стъпки към дома", Октейвия Спенсър за "Скрити числа", Мишел Уилямс за "Манчестър до морето"- "Лунна светлина", "Лъв: Стъпки към дома", "Първи контакт", "Огради" ("Fences"), "Скрити числа"

Оригинален сценарий

Най-добър чуждоезичен филм

Най-добра анимация

Най-добър документален филм

Сценография

Операторско майсторство

- "На всяка цена", "La La Land", "Омарът", "Манчестър до морето", "Жените на 20-и век"- "Моя земя" (Дания), "Човек на име Уве" (Швеция), "Търговският пътник" (Иран), "Тана" (Австралия) и "Тони Ердман" (Германия).- "Кубо и пътят на самурая", "Смелата Ваяна", "Животът ми като Тиквичка", "Червената костенурка", "Зоотрополис"- "Огън в морето", "Не съм ти негър" ("I Am Not Your Negro"), "Живот, анимиран" ("Life, Animated"), "О Джей: Произведено в Америка", "13-ата"- "Първи контакт", "Фантастични животни и къде да ги намерим", "Аве, Цезаре!", "La La Land", "Пасажери"- "Първи контакт", "La La Land", "Лъв: Стъпки към дома", "Лунна светлина", "Мълчание"

Късометражен анимационен филм

Късометражен документален филм

Късометражен игрален филм

Грим и прически

Костюми

Монтаж

- "" на Теодор Ушев, "Време на заем" на Андрю Коутс, "Крушов сайдер и цигари" на Робърт Вели и Кара Спелър, "Перла" на носителя на "Оскар" Патрик Осбърн и "Piper" на Алън Бариларо и Марк Зондхаймър.- "Extremis", "4.1 Miles", "Joe's Violin", "Watani: My Homeland", "The White Helmets"- "Ennemis Interieurs", "La Femme et le TGV", "Silent Nights", "Sing", "Timecode"- "Човек на име Уве", "Стар Трек: Отвъд", "Отряд самоубийци"- "Съюзени", "Фантастични животни и къде да ги намерим", "Флорънс", "Джаки", "La La Land"- "Първи контакт", "Възражение по съвест", "На всяка цена", "La La Land", "Лунна светлина"

Визуални ефекти

Звуков мишунг

Монтаж на звукови ефекти

Оригинална музика

Песен от филм

- "Deepwater Horizon: Море в пламъци", "Доктор Стрейндж", "Книга за джунглата", "Кубо и пътят на самурая", "Rogue One: История от Междузвездни войни"- "Първи контакт", "Възражение по съвест", "La La Land", "Rogue One: История от Междузвездни войни", "13 часа: Тайните войници на Бенгази"- "Първи контакт", "Deepwater Horizon: Море в пламъци", "La La Land", "Възражение по съвест", "Съли: Чудото на Хъдсън"- "Джаки", "La La Land", "Лъв: Стъпки към дома", "Лунна светлина", "Пасажери".- "Audition (The Fools Who Dream)" от "La La Land", "Can't Stop the Feeling!" от "Тролчета", "City of Stars" от "La La Land", "The Empty Chair" от "Джим: Историята на Джеймс Фоли", "How Far I'll Go" от "Смелата Ваяна".