С есента идва ново вдъхновение в света на модата. Сезонът на промените диктува и нови модни правила – с дълбоки, уютни цветове, ретро препратки и иновативни материи. Есен 2025 предлага баланс между устойчивост, елегантност и свобода на изразяване. Какво ще носим през следващите месеци?

Цветовете на есента: от природа до фантазия

Греещи земни тонове - охра, карамел, теракота - цветове, вдъхновени от падащите листа. Подходящи за палта, плетива и аксесоари.

♦ Дълбоки винени и маслени нюанси

Бордо, маслено зелено, тъмно кафяво – стилни и вечни. Идеални за вечерни визии и офис елегантност.

♦ Мъгливо синьо и приглушено лилаво

Внасят мекота и меланхолия в гардероба. Често съчетавани с неутрални бежови тонове.

♦ Метализирани акценти: злато и мед

Добавят дискретен блясък към визията. В аксесоари, чанти, обувки или дори вечерни рокли.

Водещи трендове: удобство с визия

• Oversized всичко

Големи палта, широки панталони и обемни пуловери. Силуетите са комфортни, но добре балансирани.

• Ретро влияние – 70-те се завръщат

Велурени якета, панталони с висока талия и ресни. Очила с цветни стъкла и флорални мотиви върху тъмна основа.

• Наслояване (Layering) като изкуство

Тенденцията е да съчетаваш различни материи и текстури – трико, вълна, кожа, деним. Пример: риза + плетен елек + тренч.

• "Quiet luxury" – изчистен и скъп вид

Минимализъм, без лога, но с високо качество. Фокус върху кройки, фини материи и неутрални цветове.

• Еко кожа и рециклирани тъкани

Модата е все по-съзнателна към природата. Устойчивите материи вече не са компромис, а стил.

Аксесоари, които доминират

При жените определено са ботуши до коляното – с ток или равни, подходящи за всеки повод. Макси чанти – практични, но шик. Шалове XXL – за уют и изява. Бижута с текстура – керамика, перли, естествени камъни.

В мъжка мода: интелигентна небрежност - кашмирени пуловери и тренчове. Монохромни визии в сиво, тъмнозелено и керемида. Кожените детайли и ретро вдъхновения (шапки тип федора, костюми с леко разширен силует) са абсолютен хит.

Модата през есен 2025 не ни налага, а ни кани – да съчетаем уют с изразителност, комфорт с класа. Сезонът е перфектен за модни експерименти с дълбоки цветове, ретро силуети и ново отношение към устойчивостта.