Мег Райън и Дейвид Духовни ще изпълнят главните роли в романтичната комедия "What Happens Later" ("Какво се случва по-късно"). Актрисата освен това ще бъде режисьор на филма, съобщи "Варайъти".



Продукцията е базирана на пиесата "Падаща звезда" на американския драматург Стивън Диц. Премиерата на театралната версия ще се състои на Бродуей през 2023 г. Диц е и съавтор на сценария заедно с Кърк Лин и Райън.



"Какво ще стане, ако в една късна снежна нощ се сблъскате с някого от миналото? Някой, който някога е пазил тайните ви, защото много отдавна същият този човек е притежавал сърцето ви", гласи резюмето.



Филмът разказва историята на бившите любовници Уила (Райън) и Бил (Духовни), които се срещат за първи път от десетилетия, когато се озовават на заснежено летище през нощта. Уила е останала своенравна, независима по дух и свободна от всякакви връзки, докато Бил преосмисля живота и отношенията със съпругата си, с която наскоро се е разделил, и с дъщеря си. Единственото, което двамата искат, е да се приберат у дома. С течението на нощта те първо се сближават неохотно, а след това са принудени да се върнат към миналото си - към това, което е могло да бъде, и към това, което може би ще бъде отново. Как ще се развият нещата обаче, когато версиите на общата им история не съвпадат напълно?



Снимките за филма ще започнат по-късно през годината в Бентънвил, Арканзас. За Мег Райън това ще бъде втори режисьорски опит след "Итака" от 2015 г. В него актрисата си партнираше с Том Ханкс, с когото са се снимали в романтични филми като "Имате поща" и "Безсъници в Сиатъл", и със сина си Джак Куейд.