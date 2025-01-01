Кваркът е изключително полезен продукт за здравето, тъй като съдържа много важни хранителни вещества.

Ето някои от полезните свойства на кварка:

Богат източник на протеини

Кваркът е отличен източник на протеини, които са основен строителен елемент за нашите клетки, мускули и тъкани.

Нискокалоричен

Кваркът е нискокалоричен продукт, който може да помогне за контролиране на теглото и поддържане на здравословна диета.

Богат на калций

Кваркът съдържа високи нива на калций, което е важно за здравите кости и зъби.

Подпомага храносмилането

Кваркът съдържа пробиотици, които помагат за подобряване на храносмилането и поддържане на здравословната функция на червата.

Подобрява имунната система

Кваркът съдържа витамини и минерали, които подпомагат имунната система и помагат на организма да се бори с инфекции и болести.

Така че не се колебайте да включите кварк във вашето меню за по-добро здраве и благополучие.