Кваркът е изключително полезен продукт за здравето, тъй като съдържа много важни хранителни вещества.
Ето някои от полезните свойства на кварка:
Богат източник на протеини
Кваркът е отличен източник на протеини, които са основен строителен елемент за нашите клетки, мускули и тъкани.
Нискокалоричен
Кваркът е нискокалоричен продукт, който може да помогне за контролиране на теглото и поддържане на здравословна диета.
Богат на калций
Кваркът съдържа високи нива на калций, което е важно за здравите кости и зъби.
Подпомага храносмилането
Кваркът съдържа пробиотици, които помагат за подобряване на храносмилането и поддържане на здравословната функция на червата.
Подобрява имунната система
Кваркът съдържа витамини и минерали, които подпомагат имунната система и помагат на организма да се бори с инфекции и болести.
Така че не се колебайте да включите кварк във вашето меню за по-добро здраве и благополучие.