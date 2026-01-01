Заболяванията на венците са сред най-разпространените здравословни проблеми при възрастните хора. Те могат да причинят подуване и кървене на венците, лош дъх, разклащане на зъбите и дори тяхната загуба. Учените все по-често откриват връзки между лошото орално здраве и други заболявания, включително сърдечносъдови болести, диабет и когнитивен упадък.

Ново изследване показва, че храненето може да играе важна роля за защитата на здравето на венците. Според учените възрастните хора, които не приемат достатъчно ликопен, са изложени на по-висок риск от развитие на тежки заболявания на венците. Ликопенът е естествено растително съединение, което придава червения цвят на много плодове и зеленчуци. Най-богатият му източник са доматите, но се съдържа и в динята, червения грейпфрут, гуавата и папаята. Той е известен със силните си антиоксидантни свойства.

Антиоксидантите предпазват клетките от увреждания, причинени от нестабилни молекули, известни като свободни радикали. Те също така намаляват възпалението, което играе ключова роля при много хронични заболявания, включително заболяванията на венците.

Изследването е публикувано в списание The Journal of Nutrition, Health and Aging и е ръководено от Катрин Куонг от Колежа на Кънектикът, с участието на учени от Университета „Тюлейн“, Калифорнийския университет в Сан Диего, Университета „Юнан“, Южния Илинойски университет и Държавния университет на Луизиана.

Изследователите са анализирали данните на 1227 души на възраст между 65 и 79 години, участвали в национално здравно проучване, проведено между 2009 и 2014 г. Те са разгледали хранителните навици на участниците и наличието на признаци на пародонтит – сериозна форма на заболяване на венците, която уврежда тъканите и костта около зъбите.

Резултатите показват, че почти половината от участниците страдат от някаква форма на пародонтит. Още по-тревожно е, че около 78% от тях не консумират достатъчно храни, богати на ликопен. След като са отчели фактори като възраст, пол, етническа принадлежност, образование и тютюнопушене, учените са установили ясна връзка: хората, които приемат достатъчно ликопен, имат около една трета по-нисък риск от тежко заболяване на венците в сравнение с тези с нисък прием.

Изследователите подчертават, че проучването не доказва пряка причинно-следствена връзка между ниския прием на съединението и заболяванията на венците. То е проведено в определен момент от времето и не може категорично да установи дали липсата на ликопен причинява проблема. Необходими са допълнителни изследвания, за да се установи дали увеличеният прием на ликопен може директно да предотврати заболяванията на венците или да забави тяхното развитие.

Засега специалистите препоръчват консумацията на повече богати на ликопен храни като домати, диня, червен грейпфрут и папая. Освен това те съдържат и други полезни витамини и хранителни вещества, които подпомагат общото здраве.

За хората, които вече страдат от заболявания на венците, добрата устна хигиена, редовните посещения при стоматолог, балансираното хранене и подходящото лечение остават най-добрият начин за намаляване на риска от усложнения.