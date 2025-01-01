Всички мислим, че знаем как да си мием зъбите – измиване сутрин и вечер, изплакване с вода и може би малко ментова вода за уста за по-добър ефект.

Но според стоматологичните експерти, дори и най-усърдните в миенето на зъбите си може да правят няколко грешки, които да развалят добрата им работа.

Д-р Правин Шарма от стоматологичния факултет на Бирмингамския университет заяви, че половината от възрастните във Великобритания в даден момент ще имат заболяване на венците, а ранният признак за това е кървенето на венците.

„Ако венците ви кървят или са подути, това е знак, че трябва да миете зъбите си по-добре“, каза той.

Освен редовните посещения при зъболекар, ето четири неща, които според него и водещите на подкаста „What's Up Docs“ на Би Би Си д-р Ксандър и д-р Крис ван Тулекен много от нас правят погрешно в момента, но ако ги променим, бихме могли да подобрим здравето на зъбите си.

По-добре е да миете зъбите си веднъж хубаво, отколкото два пъти набързо

Това е една от най-важните зъболекарски заповеди – да миете зъбите си два пъти дневно – и това е препоръката на Националната здравна служба (NHS).

Но д-р Шарма посочи, че истинският ключ е качеството, а не количеството.

„Ако имате време, тогава да, два пъти дневно. Но е по-добре да го правите веднъж дневно добре, отколкото два пъти набързо“, обясни той.

Ако миете зъбите си веднъж на ден, той препоръчва да го правите вечер и да не забравяте да използвате и конец за зъби.

Разбира се, никой не обича да използва конец за зъби, но д-р Шарма отбеляза, че използването на интердентални четки, особено гумени, може да го направи по-лесно и по-безболезнено.

Що се отнася до метода, всеки зъб има външна, захапваща и вътрешна повърхност и и трите трябва да се мият.

Д-р Шарма съветва да се правят малки кръгови движения върху всяка повърхност, без да се упражнява прекалено голям натиск. Той също така заяви, че трябва да се обърне специално внимание на прехода между зъба и венците, тъй като там може да възникне заболяване на венците.

Д-р Ксанд каза, че е важно да „се съсредоточите върху усещането от четката“ и да подхождате към миенето на зъбите съзнателно, без да сте на телефона си.

Мийте зъбите си преди закуска, а не след

Много хора си мият зъбите веднага след хранене, но това може да не е от полза за зъбния емайл.

„В идеалния случай, мийте зъбите си преди закуска. Не е добре да го правите след като сте консумирали кисели храни. Ако все пак миете зъбите си след хранене, трябва да изчакате известно време между храненето и миенето“, посочи Шарма.

Това е така, защото киселините от храните и напитките, особено от плодовите сокове или кафето, могат да омекотят зъбния емайл, а миенето на зъбите твърде скоро след хранене може да го изтрие.

Д-р Крис препоръчва да изплакнете устата си с вода след хранене, за да се отървете от част от киселината, и да изчакате поне 30 минути, ако миете зъбите си след закуска.

Не изплаквайте устата си след миене на зъбите

Ако сте свикнали да плюете, изплаквате и да правите гаргара след всяко миене на зъбите, може би е добре да преосмислите последната стъпка.

„Плюйте, но не изплаквайте“, съветва д-р Шарма. Изплакването на устата отмива концентрирания флуорид в останалата паста за зъби.

Това означава просто да изплюете излишната паста за зъби и да оставите тънкия слой флуорид, за да продължи да предпазва зъбите ви.

Скъпата паста за зъби не е по-добра

С рафтове, пълни с пасти за избелване, с въглен и за укрепване на емайла, лесно е да се предположи, че по-скъпите варианти ще ви осигурят по-здравословна усмивка.

Но според д-р Шарма, всъщност няма значение коя марка ще изберете, стига да съдържа един ключов съставен елемент.

„Докато пастата за зъби съдържа флуорид, няма голяма разлика“, каза той и уточни, че обикновено купува по-евтините продукти или тези, които са на промоция.

Флуоридът помага за защитата на емайла и предотвратява кариеса, а това е най-важното.