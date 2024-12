Кейт Бланшет заяви пред „Би Би Си“, че е „дълбоко загрижена“ за въздействието на изкуствения интелект (ИИ).

В разговор с Лаура Куенсберг австралийската актриса заяви:

„Гледам тези роботи и автомобили без шофьори и наистина не знам какъв ще бъде крайният резултат“.

55-годишната Бланшет промотираше новия си филм „Слухове“ - апокалиптична комедия за група световни лидери, попаднали в капан в гора.

„Нашият филм изглежда като малък сладък документален филм в сравнение с това, което се случва в света“, каза тя.

Запитана дали се притеснява от въздействието на ИИ върху работата ѝ, актрисата отговори, че е „по-малко загрижена“ за това и повече „за въздействието, което ще има върху обикновения човек“.

„Притеснявам се за нас като вид, това е много по-голям проблем“, подчерта Бланшет.

Тя добави, че заплахата от ИИ е „много реална“, тъй като „можеш напълно да замениш всекиго“.

Актрисата, която е носителка на две награди „Оскар“-а за ролите си в „Авиаторът“ и „Син жасмин“, заяви, че според нея напредъкът в областта на ИИ е „експеримент заради самия него“.

