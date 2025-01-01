Най-коментираният участник в сезон 7 на “Игри на волята” - вицешампионът Калин Христов влиза в студиото на „След Игрите“ с Ваня Запрянова, за да разкаже защо втората позиция не го натъжава, как живее с етикета „любимец на публиката“ и какво всъщност стои зад имиджа му на „момчето, което не се е подготвяло, а стигна толкова далеч“. Между адреналина, екстремните истории, любовните закачки и философията към живота Калин показва неподправената си страна - такава, каквато зрителите досега не са виждали.

На въпроса дали се чувства разочарован, че не е грабнал победата, Калин признава, че разочарованието е минимално. Приключенецът допълва, че не е влязъл с идеята за трофей, а заради физическите предизвикателства.

Именно заради тях се е записал, въпреки че преди шоуто е гледал само 8-10 епизода и то единствено битките на арените. „Пуснах се без никаква представа какво се случва в Игрите, дори не се бях подготвял!“ - признава той с усмивка.

Интересът към него не го блазни и определя славата като нещо, което не пълни егото му. Затова и не го притеснява, че феновете го коронясаха за любимец. За него това е комплимент, но не и товар. Още от малък живее в света на адреналина - родителите му са били алпинисти, а днес той се занимава със скално катерене, ски, рафтинг, пещернячество и свободно гмуркане. В последната си експедиция в Хърватия е слязъл 1200 метра под земята и признава, че е имало моменти, в които се е сблъсквал със смъртта. „За мен да живея 8 дни в пещера е нещо нормално“ - споделя той.

Калин говори и за страстта си към 3D визуализацията - хоби, което се превръща в професия. Интереса към дигиталното изкуство идва още от 7-и клас, когато открива първия си 3D софтуер. Разкрива как гледа на изкуствения интелект и дали се притеснява, че може да му „открадне“ работата, как го използва и къде вижда бъдещето на творческите професии.

Не липсват и теми, които вълнуват феновете - Николета, Гизем или някой съвсем различен? Къде всъщност е сърцето му? Калин признава, че има жена до себе си, колкото и това да разочарова огромната му фен база. А за закачките, че „е проспал формата и така е стигнал финала“, той отговаря с чувство за хумор и заявява, че Игрите са му дали ценен житейски опит.

Разговорът стига и до най-екстремните му преживявания, до пъзелите от 4000 части, до мечтите, както и до една негова „болка“ - фактът, че не е видял блатото. „Чувствах го като мисия, която не преминах!“ - признава той. Споделя и плановете си за бъдещето, които са заедно с баща му. Двамата искат да изградят екопътека около Искърското дефиле в памет на двама Ботеви четници.

Всичко това и още много неподозирани и неподправени истории в новия епизод на „След Игрите“ с Калин Христов.

