Изкуствените подсладители, които се съдържат в киселото мляко и газираните напитки, могат да увредят способността на хората да мислят и да запомнят и изглежда причиняват „дългосрочни вреди“ на здравето.

Това сочи ново изследване, съобщи в. „Гардиън“.

Хората, които консумират най-големи количества подсладители като аспартам и захарин, отбелязват 62% по-бързо влошаване на когнитивните си способности – което се равнява на стареене с 1,6 години.

„Нашите констатации сочат възможността за дългосрочно увреждане на когнитивните функции от консумацията на нискокалорични и безкалорични подсладители (LNC), особено изкуствени LNC и захарни алкохоли“, заключават авторите.

Проучването е поредното, което предупреждава за рисковете от подсладителите. Предишни изследвания сочат, че те могат да повишат риска от диабет тип 2, рак, сърдечни проблеми, депресия и деменция, както и да увредят чревната стена.

Връзката между подсладителите и когнитивния упадък е толкова тревожна, че потребителите трябва да използват тагатоза, естествен подсладител, или алтернативи като мед или кленов сироп, препоръчват изследователите.

Проучването е обхванало 12 772 държавни служители в Бразилия със средна възраст 52 години, следени средно 8 години. Участниците попълнили въпросници за хранителните си навици и преминали тестове за когнитивни умения, като вербална флуентност и възпроизвеждане на думи.

Участниците с най-висок прием на подсладители показали претърпели спад в мисловните способности и паметта си с 62% по-бързо от тези с най-нисък прием. Това е „еквивалентно на около 1,6 години стареене“, твърдят изследователите.

Консумацията на комбинирани и индивидуални LNC, особено аспартам, захарин, ацесулфам К, еритритол, сорбитол и ксилитол, е била свързана с когнитивна загуба.

„Ежедневната консумация на LNC е била свързана с ускорен спад в паметта, вербалната флуентност и глобалното когнитивно функциониране“, пишат авторите в статията си, публикувана в американското медицинско списание Neurology.

Тази тенденция обаче е наблюдавана само при участници на възраст под 60 години. Това показва, че възрастните хора на средна възраст трябва да бъдат насърчавани да използват по-малко подсладители, съветват учените.

Изследваните подсладители се съдържат и в ароматизирана вода, нискокалорични десерти и енергийни напитки.

„Нискокалоричните и безкалоричните подсладители често се считат за здравословна алтернатива на захарта. Нашите констатации обаче сочат, че някои подсладители могат да имат отрицателно въздействие върху здравето на мозъка с течение на времето“, каза Клаудия Кими Суемото от Университета в Сао Пауло, Бразилия, водещ автор на изследването.

Организациите от хранително-вкусовата промишленост изразяват съмнения относно констатациите. „По признание на самите автори, това проучване не може да докаже причинно-следствена връзка“, посочи Гавин Партингтън, генерален директор на Британската асоциация за безалкохолни напитки.

„Незахарните подсладители са безопасни според всички водещи здравни органи в света и затова се използват в широк спектър от храни, лекарства, стоматологични продукти и напитки от десетки години. Използването им в безалкохолните напитки е помогнало на производителите в Обединеното кралство да премахнат малко под три четвърти милиарда килограма захар от продуктите си от 2015 г. насам“, обясни той.

Международната асоциация на подсладителите (ISA) заяви, че съществува „установен научен консенсус“, че подсладителите са безопасни.

„Това проучване е наблюдателно, което може да покаже само статистическа връзка, а не пряка причинно-следствена връзка. Докладваната връзка между консумацията на подсладители и когнитивния упадък не доказва, че едното е причина за другото“, отбеляза ISA. | БГНЕС