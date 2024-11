Heidi Klum dresses up as E.T. for Halloween. pic.twitter.com/pOl688OzI5 — Pop Base (@PopBase) November 1, 2024

Can’t get over bird Heidi Klum and her egg husband pic.twitter.com/zFkoaeSIOq — big tiny hobbit 🇵🇸 (autumn babe)🍂 (@lentils_rock) November 1, 2023

obsessed with pixie lott dressing as an Aperol Spritz for Halloween pic.twitter.com/4PfwqSJjrG — james (@James__GA) October 27, 2024

Maya Jama pic.twitter.com/ACKaEeLSLt — Bang Tidy Celebs (@BangTidyHQ) October 31, 2024

Selena Gomez and Benny Blanco dress up as Alice in Wonderland and the Mad Hatter for Halloween. pic.twitter.com/xgIE76JDiT — Pop Base (@PopBase) October 27, 2024

Google News Showcase

Instagram

Всяка година по това време най-известните ни шокират със своите екстравагантни костюми, протези и грим, а тази година не е по-различно. Най-красивите модели, актьори и звезди избраха да заложат не на естетиката, а на креативността със своите дегизировки за Хелоуин.Хайди Клум за пореден път очарова феновете си и потребителите на социални мрежи. Известна не само като модел, а и като "Кралицата на Хелоуин", Клум не разочарова високите очаквания.На тазгодишното събитие, Клум и съпругът ѝ, немският китарист Том Каулиц, се облякоха като ET, извънземното от класическия филм на Стивън Спилбърг от 1982 г.Облеклото на Клум беше допълнено със светещ първи пръст на лявата й ръка, точно като оригиналния герой, руса перука и червило, подчертаващо усмивката на извънземното.В минали години моделът е бил облечена като паун, червей и чудовище- а половинката ѝ винаги я е подкрепял с подходящ костюм, който допълва креативната визия.Тази година още повече звезди последваха примера на кралицата на Хелоуин и избраха нетипични костюми – Пикси Лот се облече като известния летен коктейл Aperol Spritz, с парче портокал за шапка и чаша с лед за рокля.Междувременно Мая Джама се маскира с костюм, вдъхновен от Beetlejuice – с ярко зелена коса и сако на райета, вдъхновено от филма от 1988 г. и от продължението, което се появи по кината по-рано тази година.TikTok инфлуенсърката Амелия Димолденберг се появи като героя Роз от любимият детски филм на няколко поколения - „Таласъми ООД“ - навъсената слузеста държавна служителка и един от най-омразните персонажи на феновете на продукцията.Парис Хилтън заложи на винтидж визия, взаимствана от героя на Ума Търман, Миа Уолъс от филма на Куентин Тарантино „Pulp Fiction“, 1994 г. с черна перука и червено червило.Хилтън позира подобно на постера на самия филм, за да демонстрира още по-голяма прилика с емблематичния персонаж.Селена Гомес и половинката ѝ Бени Бланко паднаха в заешката дупка – актрисата беше облечена като Алиса в страната на чудесата, а Бланко отдаде почит на Лудия Шапкар.