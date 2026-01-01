Вероятно сте чували, че пиенето на вода може да накара стомаха ви да се чувства по-пълен, предизвиквайки усещане за ситост, което намалява апетита. За съжаление, според ново проучване, публикувано в списание Appetite, това популярно твърдение за храненето е невярно.

В експеримент, който звучи доста апетитно, учени по хранене събрали 49 здрави възрастни и им сервирали ястие по техен избор – пиле тика масала или говеждо чили, и двете поднесени с вода, докато храненето било записвано на видео. Те установили, че за всеки 100 грама вода, които участниците отпивали, те изяждали допълнително 39 грама храна (което се равнява на около 49 калории). Тези, които редували глътки вода и хапки, приемали още повече храна – всяко редуване добавяло малко над 4 грама към количеството изядена храна.

„Отдавна се разпространява мнението, че ако пием вода, тя ни засища. Но водата бързо се изхвърля от стомаха, така че вероятно не ни засища за дълго. Вместо това водата може да увеличи количеството храна, което консумираме, като осигурява смазване, което ускорява храненето, и предотвратява сухотата в устата, която удължава удоволствието от храната“, обясни авторът на проучването Пейдж Кънингам от Корнелския университет.

Според екипа редуването на вода и храна може да притъпи или забави т.нар. „сензорно-специфично усещане за ситост“. Това работи така: колкото повече от даден вид храна ядем, толкова по-малко удоволствие изпитваме от нея. Когато добавим вода между хапките, тя може да има ефект на прочистване на вкусовите рецептори, карайки следващата хапка отново да ни се струва „нова“ и удължавайки храненето.

Имало е обаче един интересен детайл. Изследователите очаквали, че хората, които пият по-бързо, ще приемат повече вода и така ще увеличат количеството храна, което изяждат. Вместо това те открили обратното – бързо пиещите консумирали по-малко храна като цяло. Екипът смята, че по-дългото задържане на вода в устата (при бавно отпиване) може да засили контраста между водата и храната, правейки следващата хапка по-привлекателна. Все още обаче няма сигурно обяснение.

„Това беше вторичен анализ, насочен към установяване на взаимовръзки. В момента провеждаме допълнителни изследвания, за да можем да направим изводи за причинно-следствените връзки“, каза Кънингам.