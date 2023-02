Едва наскоро видеоигрите започнаха да получават своите високобюджетни добре написани адаптации. „Bloody Disgusting“ съобщава, че най-великата игра на ужасите на всички времена, „Silent Hill 2“, най-накрая ще се превърне във филм - "Завръщане в Сайлънт Хил".



Издадена през 2001 г. за PlayStation 2 от Konami, „Silent Hill 2“ е продължение, несвързано с първата игра, с изключение на странния, изпълнен с мъгла град, който е в центъра на поредната мистерия. Играчите поемат контрола над Джеймс Съдърланд, мъж, примамен в прокълнатия град от писмо от мъртвата му съпруга, и това, което следва, е невероятен шедьовър на темпото, разказа и напрежението, който е силно повлиян от филма "Туин Пийкс" на Дейвид Линч.



Благодарение на изходния материал, който вече е силно повлиян от филма и телевизията, "Завръщане в Сайлънт Хил" има потенциала да бъде най-добрият филм от франчайза. Първите два филма бяха оригинални истории, откъснати от изходния материал; въпреки че „Сайлънт Хил“ внесе елементи от първите четири игри, той представляваше странен пачуърк от чудовища, места и сюжетни точки. Оригиналният режисьор Кристоф Ганс се завръща за третия филм, но този път той има много по-голяма свобода на действие, за да адаптира историята, която иска да разкаже.

Оригиналният филм беше изненадващ успех, дори се хареса на феновете, и днес би било лоша услуга да го наречем "лош филм".



Разочарованието за феновете на франчайза, че не е адаптация на „Silent Hill“, а солиден филм на ужасите, е често срещано оплакване, но той се справи достатъчно добре, за да заслужи продължение. „Silent Hill: Revelation“ последва първия филм като свободна адаптация на играта „Silent Hill 3“.



С участието на Шон Бийн, който се превъплъщава в ролята си от първия филм, с Аделаида Клемънс като негова осиновена дъщеря, докато Роуз Де Силва на Рада Мичъл е убита в автомобилна катастрофа между филмите, вторият филм няма похвалите на критиката или боксофиса на първия. Също така с участието на Кит Харингтън от "Игра на тронове" и Кври-Ан Мос от "Матрицата", филмът беше провал, който отложи франчайза на ужасите за повече от десетилетие.



След успеха на други адаптации на видеоигри напоследък, като „The Last of Us“, можем да се надяваме, че „Return to Silent Hill“ ще бъде възможно най-верен на играта.