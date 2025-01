"Емилия Перес" и "Бруталистът" триумфираха във филмовите категории на церемонията за 82-рите награди "Златен глобус", която се състоя в хотел "Бевърли Хилтън" в Бевърли Хилс, щата Калифорния, предадоха осведомителните агенции.

“Златен глобус” в категорията за най-добър филм - мюзикъл или комедия получи "Емилия Перес", а "Бруталистът" беше отличен като най-добър филм - драма.

Мюзикълът, който беше с най-много номинации - десет, грабна общо четири отличия. "Емилия Перес" взе статуетка за най-добър чуждоезичен филм - награда, която режисьорът Жак Одиар посвети "на всички, които днес се чувстват обезпокоени". Зоуи Салдана спечели "Златен глобус" в категорията за най-добра актриса в поддържаща роля. Продукцията, разказваща за мексикански наркобарон, който се подлага на операция за смяна на пола, за да стане жена, беше отличена и за най-добра музика за El Mal.

БТА

"Бруталистът", който беше със седем номинации, получи три отличия. Освен за най-добър филм - драма, Ейдриън Броуди спечели "Златен глобус" за най-добър актьор и Брейди Корбет за най-добър режисьор. "Бруталистът", чиято продължителност е около три часа и половина, е за оцелял от Холокоста, който бяга в САЩ, за да преследва американската мечта.

"Златен глобус" за най-добра актриса във филм - драма получи Фернанда Торес за ролята си във "Все още съм тук".

Деми Мур бе удостоена с наградата за най-добра актриса в мюзикъл или комедия за участието си във "Веществото". Отличието при мъжете в тази категория отиде при Себастиан Стан за "Различен човек".

Кийран Кълкин взе статуетката за най-добър актьор в поддържаща роля за "Истинска болка".

За най-добър сценарий беше отличен Питър Строган за "Конклав".

Призът за най-добра анимация беше присъден на латвийската продукция "Флоу" (Flow).

Комедийната актриса Ники Глейзър беше водеща на церемонията, излъчвана по Си Би Ес и платформата "Парамаунт плюс".

Спечелването на "Златен глобус" може да подпомогне филмовите продукции преди кулминацията на наградния сезон - "Оскар"-ите през март. Ако даден филм или актьор получи "Златен глобус", това увеличава вероятността член на американската Академия за кинематографично изкуство и наука да разгледа този проект.

Победителите на наградите "Златен глобус" се избират от 334 журналисти от 85 страни, в сравнение с около 9000 имащи право на глас, които определят носителите на "Оскар", припомня Ройтерс.