Силициевата долина е обсебена от идеята за създаването на „изкуствен общ интелект“ - машина, способна да прави всичко, което може човешкият мозък.

Основателят на „Амазон“ Джеф Безос обаче има по-конкретна амбиция. Чрез новия си стартъп Prometheus той иска да създаде това, което нарича „изкуствен универсален инженер“.

Компанията, подкрепена с над 12 милиарда долара финансиране, възнамерява да разработи нови инженерни инструменти, използвайки много от технологиите, залегнали в основата на чатботовете и други системи с изкуствен интелект. Очакванията са тези автоматизирани решения да подобрят проектирането и производството на почти всякакви устройства - от компютри до реактивни двигатели.

„Цялото обществено богатство се движи от изобретенията“, казва Безос в интервю за „Ню Йорк Таймс“.

„Преди шест хиляди години някой е изобретил ралото и всички сме станали по-богати. Много по-късно някой е изобретил парната машина и отново всички сме станали по-богати. Това, което Prometheus се стреми да направи, е да предложи набор от инструменти, които драматично ускоряват този цикъл на изобретяване.“

Новият стартъп е оценен на 29 милиарда долара и има около 150 служители. Той е сред няколкото добре финансирани инициативи, които прилагат изкуствен интелект към физически дейности като роботиката, разработването на лекарства и научните открития. Както чатботовете се научиха да пишат чрез анализ на огромни масиви от текстове, така и други AI системи могат да усвояват умения, откривайки закономерности в данни, събрани от реалния свят.

През 2024 г. Безос инвестира в стартъпа Physical Intelligence, основан от водещи учени и насочен към внедряването на изкуствен интелект в роботите. Миналата година изследователи от Meta, OpenAI, Google DeepMind и други водещи AI проекти напуснаха компаниите си, за да създадат Periodic Labs - компания, която се стреми да ускори откритията във физиката, химията и други научни области.

С Prometheus Безос и неговият съглавен изпълнителен директор Вик Баджадж се стремят към още по-мащабна цел. Те искат да повишат ефективността на компаниите, които проектират и произвеждат компютри, автомобили, космически апарати и други физически продукти.

Трима души, запознати с преговорите, разкриват, че Безос и Баджадж водят разговори за набиране на допълнителни 100 милиарда долара за инвестиционен фонд под контрола на Prometheus. Фондът би могъл да инвестира или дори да придобива компании, които могат да се възползват от разработваните технологии. Новият AI стартъп може да подпомогне и други предприятия, подкрепяни от Безос, включително космическата му компания Blue Origin. Дейвид Лимп, бивш ръководител в „Амазон“ и настоящ директор на Blue Origin, е член на борда на директорите на Prometheus.

„Blue Origin е идеален пример за компания, която може да се възползва от инструментите, които Prometheus разработва“, казва Безос. „Всяка компания, която създава сложни устройства - например ракетни двигатели - би имала огромна полза от подобна технология.“

В момента на компаниите често им е необходимо цяло десетилетие, за да проектират и произведат нов реактивен двигател, отбелязва Баджадж. Надеждата му е Prometheus значително да съкрати този срок.

„Проектирането на нещо толкова сложно изисква хиляди човешки умове, които работят творчески заедно“, казва той.

„Това е едно от най-сложните неща, които правим като вид. Но те използват инструменти, които на практика не са се променили от десетилетия. Част от нашата цел е да ги снабдим с инструменти, които ще им позволят да създават подобни проекти много по-бързо.“

Безос посочва, че отделя значителна част от времето си за работата по компанията, базирана в Сан Франциско.

Баджадж е учен с богат индустриален опит. След като изучава физика и химия, той работи в тясно сътрудничество със съоснователя на Google Сергей Брин в Google X – изследователската структура на технологичния гигант, често наричана „Фабриката за лунни проекти“.

Именно там се раждат амбициозни инициативи, които впоследствие се превръщат в самостоятелни компании под шапката на Alphabet, сред които услугата за доставки с дронове Wing и компанията за автономни автомобили Waymo.

През 2015 г. Баджадж участва в основаването на Verily - изследователска лаборатория, фокусирана върху науките за живота. Подобно на Waymo и Wing, тя също е част от Alphabet.

По-късно той съосновава и оглавява Foresite Labs - инициатива за създаване на стартъпи в областта на изкуствения интелект и науката за данните. Напуска този пост, за да се съсредоточи върху Prometheus.

Безос и Баджадж отказват да разкрият много подробности за начина, по който компанията възнамерява да изгради новите си AI инструменти.

„Не можете да създадете нещо като реактивен двигател само с думи - дори ако това са думите на математическите уравнения“, казва Баджадж.

„Става дума за многомерни сили и полета и за начина, по който те се променят с течение на времето.“

Безос формулира предизвикателството по-просто: „Предстоят ни много години упорита работа, за да осъществим визията, която имаме.“