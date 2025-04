Попзвездата Кейти Пери беше част от екипажа в една от ракетите на милиардера Джеф Безос, която се докосна до ръба на Космоса.

Изпълнителката на „Firework“ и „California Gurls“ се издигна на повече от 100 км над повърхността на Земята с кораб на Blue Origin, космическата компания, собственост на основателя на Amazon.

Пет други жени, включително годеницата на Безос Лорън Санчес, също бяха част от полета, който излетя от Западен Тексас около 16:30 ч. българско време и се приземи около 10 минути по-късно.

