Joe Biden seems to get lost at the G7 summit in England, Jill comes to the rescue @JoeBiden @G7 @FLOTUS @USAmbUK pic.twitter.com/GFxGouRCoA — The Jewish Voice (@JewishVoice) June 11, 2021

President Joe Biden, 78, falls up the stairs of Air Force One but quickly recovers to give a salute before flying to Atlanta to meet Asian community leaders in the wake of Tuesday's shooting at massage parlors.

He gave a salute at the top before disappearing into the aircraft. pic.twitter.com/8h0U2MWBql — MassiVeMaC (@SchengenStory) March 19, 2021

President Joe Biden, 78, falls up the stairs of Air Force One but quickly recovers to give a salute before flying to Atlanta to meet Asian community leaders in the wake of Tuesday's shooting at massage parlors.

He gave a salute at the top before disappearing into the aircraft. pic.twitter.com/8h0U2MWBql — MassiVeMaC (@SchengenStory) March 19, 2021

Президентът на САЩ Джо Байдън изпадна впо време на пътуването си за срещата на лидерите наВ социалните мрежи беше разпространено, на което се вижда как държавният глава влиза в кафене в Корнуол и започва да се оглежда.Съпругата на Байдън -се намесва в ситуацията и го извежда от, докато вечерящите там се забавляват със случващото се.Консерваторите, които отдавна поставят под съмнение психическото здраве на Байдън, смятат, че клипът е "".През януари друго видео с американския президент стана хит в социалните мрежи. На него се вижда какна няколко пъти се препъва, докато се качва по стълбите към президентския самолетНа кадри, излъчени по няколко американски телевизии, се вижда каксе възстановява бързо от препъванията си, изтупва колене си и невъзмутимо продължава да се изкачва към самолета, пише в. „Дейли мейл”.След като успява да достигне върха на стълбата, отбелязва изданието.