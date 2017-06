Актрисата Джесика Частейн се омъжи (СНИМКИ)

A pre-wedding party was made last night in Venice. Jessica’s friend Anne Hathaway was also attending. pic.twitter.com/wTutuSt3n3 — Jessica-Chastain.com (@ChastainNetwork) 10 юни 2017 г.

Актрисата от САЩсе е омъжила за, съобщи Контактмюзик.Сватбата се е състояла в. 40-годишната Частейн ("Дървото на живота", "Враг номер едно") и 34-годишният Де Препосуло са разменили брачните си обети в семейния параклис в луксозното имение на младоженеца Вила Тиеполо Паси, съобщават местни медии."Италия е мястото, където те винаги са искали да се оженят.. Роклята на Джесика беше съвършена. На приема бяха поднесени", разкрива за И! Нюз неназован източник.На тържеството е присъствала голяма част от семейството на младоженеца, който принадлежи към аристократичен италиански род. Гостите от страна на булката са били предимно близки приятели на Частейн, сред които звезди на шоубизнеса, партнирали й в киното -, който работи в модния бизнес,През годините двойката упорито избягваше светския шум около връзката си.