Адел остава за трета седмица начело на класацията на "Билборд" за сингли с песента "Easy on Me".



Второто място в чарта удържа "Stay" на Кид Ларой и Джъстин Бийбър, която седем седмици беше начело.



На трета позиция отново е "Industry Baby" на Лил Нас Екс и Джак Харлоу.



"Bad Habits" на Ед Шийран се изкачи от пето на четвърто място в Hot 100, а другият сингъл на британския изпълнител "Shivers" стигна от седма на шеста позиция. и двете парчета са от новия му албум "=", който е начело на класацията на "Билборд" за албуми.



Песента "Fancy Like" на Уокър Хейс е пета в Hot 100 тази седмица.