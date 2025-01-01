Митниците и полицията разследват и други дипломатически лица, замесени в кокаиновия канал разбит преди три седмици у нас. Арестуваните на ГКПП "Капитан Андреево" с пет куфара, натъпкани с 206 кг кокаин Жан Мутеба, Доте Аделаид и Делян Хаджилазов са само мулета. Ясно е, че кокаинът не е собственост на някой, който живее в Аляска, а на хора в Турция“ - това заяви обяви началникът на отдел „Борба с наркотрафика“ в Агенция Митници Стефан Бакалов.

В новия епизод на „Телеграфно подкастът“ Бакалов бе попитан дали тези дипломатически лица, които се разследват, са на високо ниво. „Наясно сме с всички действащи към момента граждани, които по някакъв начин имат определена съпричастност към този вид трафик и се надявам в най-скоро време всичко това да бъде част от съдебното производство“, заяви той.

Заловиха над 200 кг кокаин в колата на дипломат на „Капитан Андреево“ (СНИМКИ/ВИДЕО)

Той обясни и как се формира цената на пласираните наркотици: „Стойността на кокаина зависи от дестинацията, към която отива. Цената за грам в Европа варира между 50-60 евро. Цената на кокаина в Турция на улицата е между 120-140 евро. В Боливия цената е 2 евро. В страните от Перскийския залив, в Леванта например е от 250 до 480 евро. Цената варира и според различното потребление, като може да нарасне стократно“.

По думите на Бакалов обикновено кокаинът, който се трафикира за Турция, е в две посоки. Една част остава в Турция, друга заминава за нейни съседни държави, тъй като и Турция е транзитна държава, въпреки че е потребител на кокаин и канабис.

На въпрос колко време са разследвали мулетата и при положение, че става дума за дипломати, колко пари биха взели, шефът на отдел „Борба с наркотрафика” в Агенция „Митници” обясни: „Различно варират и тук възнагражденията. Случвало се е хора, които пренасят 1 кг. кокаин, да вземат 1500 евро. Случвало се е за един килограм да получават и 4000-5000 евро".

Румънският журналист Джордже Пецу: Държавата харчи като обезумяла, обикновеният румънец - също

Бакалов заяви още, че заловеното количество кокаин 206 кг в пет куфара е рекорд. „Първо като тип трафик, използван от дипломати под прикритието на Виенската конвенция, за България е рекорд. А, доколкото знам и в Европа такива случаи са рядкост. Голяма част от полицейските служители в Европа изпитват притеснение да спират дипломатически лица, бяхме разиграли сценарии, във всеки от които не съществуваше възможност да не бъде извършена проверка“.

Бакалов разказва още, че българските власти били подготвени какъв точно имунитет имат дипломатите и дали изобщо има такъв. И, естествено, нямахме никакви притеснения за проверката, която извършихме. Първоначално, както очаквахме, за самата проверка са казали, че автомобилът е с дипломатически статут и че превозват вещи, които са изцяло дипломатически. Бяхме подготвили няколко етапа на проверката – първоначално с митническо куче, след което слагане на куфарите в рентгеново устройство, за да се убедим категорично. И чак накрая, когато вече имахме потвърждение, трябваше да се отворят багажите. Така, че проверката се разви изцяло по сценария, който очаквахме.

"Наясно сме с всички граждани, които имат определена съпричастност към този вид трафик. В най-скоро време всичко това да бъде част от досъдсебното производство", каза още Бакалов и потвърди, че проверяват версията задържаната жена да е била омъжена за белгийски дипломат, който е имал мандат в България от 2005 до 2009 г. „Още в момента, в който разбрахме, че те я живяла в България, че знае малко български, започнахме да работим и в тази посока“, посочи той.

На въпрос вярно ли е, че българският шофьор има връзка с хора, които се занимават с трафик на кокаин, Бакалов отговори, че „много хора, които се занимават с трафик на някакъв наркотик, имат някакво минало. И това минало трябва да се изследва. Това, което за мен беше изненада, рядко се изненадвам в такива ситуации, но тук бях изненадан, шокиран от количеството. Ние очаквахме 20-30 кг. в най-смелите ни желания. Това сме си говорили с колегата, с който работихме, че това е най-смелото ни очакване. Колегата, който извършваше проверката, като ми каза, че са 5 куфара, аз бях шокиран и озадачен“.

„Истината е, че митническите служители ежедневно са "уволнявани" от недоволни граждани. Най-често се случва такива заплахи да идват от българи. По-рядко от чужденци. Когато се случва от чужденци, много често се случва наистина тези хора да пренасят нещо забранено. Така че, това също беше част от очаквания сценарий“, каза още Бакалов на въпроса дали срещу митническите служители е имало заплахи.

Бакалов разкри и как се е подготвяло задържането на шампиона ни по вдигане на щанги Гълъбин Боевски. Полицията в Сао Пауло обаче изпреварила родните митничари буквално с няколко часа. „Тогава ежедневно извършвахме проверка на летището на лица пристигащи от Бразилия и той попадна в профила с висок риск. Ако не беше арестуван там, кацайки в София ние щяхме да го арестуваме“, заяви началникът на „Борба с наркотрафика“.

Всички разкрития за Боевски, дипломатите и новия вид дрога, който настъпва у нас, гледайте в "Телеграфно подкастът".