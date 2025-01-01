Драстичното поскъпване на тока и ДДС в Румъния поставя на изпитание обикновените хора, но от друга страна и държавата, и румънците харчат като обезумели. Страната е като едно семейство в лукс, което обаче живее на кредит и свърши парите. Така описа ситуацията в северната ни съседка журналистът и социолог Джордже Пецу, който е живял и работил и у нас и познава добре двете държави.

В "Телеграфно подкастът" той разказва защо Румъния не може да иска сега евровалутата, какви са цените и заплатите, как привилегиите на държавните служители и корупцията наливат вода в мелницата на крайните националисти.

Те не са стигнали до тавана на популярността си, макар вече да имат над 40 на сто подкрепа, и всичко е заложено на карта – как ще се справи новото правителство с болезнените реформи.

Всеки трябва да си плаща данъците и да носи отговорност, твърдо да сме за Европа, за свободата се борихме буквално с кръв през 1989 г. и не можем сега да я загубим, обобщава Джордже Пецу.

