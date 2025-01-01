Очакваната продължителност нае по-голяма, ако човек, независимо дали еили със, установиха„Резултатите ни изясняват относителната важност на добрата физическа форма за продължителността на, в сравнение с теглото", каза Том Йейтс от екипа.са работили с данни за повече от 470 000 души. От тях най-малко са живели твърдекоито ходели- съответно средно 64,8 години и 72,4 години., които, са с очаквана продължителност на живота 86,7 до 87,8 години, а- 85,2 до 86,8 години. Тя се запазва дори ако те са с голямоОбщо, хората, които ходят бързо, могат да живеят до 15 години повече от тези, които едва се влачат.„Резултатите показват, че добратае по-добър индикатор за очаквана продължителност наотна. Насърчаването на хората да ходятможе да добави години към живота им", добави Йейтс.

iStock/Getty Images

не означава, че хората, които ходят. То извежда връзка, а не причина и следствие. Скоростта на ходене обаче може да е начин за лекарите да преценят общото здравословно състояние на пациентите си заедно с други изследвания.Изследване от 2013 г. показа, ченамалява сърдечносъдовите рискове и така удължава живота.