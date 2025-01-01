Очакваната продължителност на живота е по-голяма, ако човек ходи бързо, независимо дали е кльощав или със затлъстяване, установиха британски учени.
„Резултатите ни изясняват относителната важност на добрата физическа форма за продължителността на живота, в сравнение с теглото", каза Том Йейтс от екипа.
Учените са работили с данни за повече от 470 000 души. От тях най-малко са живели твърде слабите мъже и жени, които ходели бавно - съответно средно 64,8 години и 72,4 години.
Жените, които ходят бързо, са с очаквана продължителност на живота 86,7 до 87,8 години, а мъжете - 85,2 до 86,8 години. Тя се запазва дори ако те са с голямо наднормено тегло.
Общо, хората, които ходят бързо, могат да живеят до 15 години повече от тези, които едва се влачат.
„Резултатите показват, че добрата физическа форма е по-добър индикатор за очаквана продължителност на живота от индекса на телесната маса. Насърчаването на хората да ходят бързо може да добави години към живота им", добави Йейтс.Тайната на дълголетието - разходки сред природата и свеж въздух
Изследването не означава, че хората, които ходят бързо, живеят по-дълго. То извежда връзка, а не причина и следствие. Скоростта на ходене обаче може да е начин за лекарите да преценят общото здравословно състояние на пациентите си заедно с други изследвания.
Изследване от 2013 г. показа, че бързото ходене намалява сърдечносъдовите рискове и така удължава живота.
iStock/Getty Images
