Британската певицаоглави класацията на "Билборд" за сингли с. Баладата е пети лидер на певицата в чарта и първи след "Hello" през 2015-2016 г.Миналата седмица парчето дебютира на 68 място в чарта само пет часа, след като излезе на пазара."Easy on Me" е седмото парче на Адел, което влиза в топ 10 на класацията и е седми сингъл за годината св САЩ за една седмица.На второ място в класацията тази седмица е "Stay" на, която бе лидер в продължение на седем седмици."Industry Baby" наслезе на трета позиция седмица след триумфа си в чарта. На четвърто място отстъпи "Fancy Like" на, а на пето място в Хот 100 слезе "Bad Habits" на