оглави впечатляващо класацията на "Билборд 200" за албуми, като отбеляза най-много продажби през първата седмица от една година, съобщи сайтът на изданието.Дългоочакваният албум на Дрейк е десетият, който заема първото място в класацията на "Билборд". Той постигна това с 613 000 еквивалентни албумни единици в САЩ за седмица - най- доброто постижение от 8 август, когато класацията оглави Тейлър Суифт с "Folklore" и 846 000 еквивалентни единици.Само осем изпълнители имат 10 или повече албума, заемали първото място в класацията на "Билборд". Това са "Бийтълс" с 19, Джей-Зи (14) Брус Спрингстийн и Барбра Стрейзанд по 11, Дрейк, Еминем, Елвис Пресли и Кание Уест по 10. Дрейк а оглавява за първи път с "Thank Me Later" през юли 2010 г.Водачът в класацията на "Билборд" от миналата седмица - албумът "Donda" наслезе на второто място.Групазае третото място - най-високото й класиране досега - с "Senjutsu".Четвърти ена. Следва рапърката Доджа Кет с "Planet Her".