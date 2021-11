разкри заглавията на песните в новия си албум, който ще бъде пуснат в продажба на 19 ноември, съобщи АФП.Първата песен в албума е(Чужди по природа), а последната -( Любовта е игра). "Woman Like Me" (Жена като мен), "Hold on" (Чакай), "To be Loved" (Да бъдеш обичан) са други заглавия.Преди две седмици Адел пусна водещия сингъл от албума. Jой оглави британската класация с най-много продажби от излизането на "Shape of You" на Ед Шийран през 2017 г. През първата седмица сингълът стана най-слушаният в страната в интернет от "7 rings" на Ариана Гранде през 2019 г. и най-продаваният в цифрова версия за една седмица през 2021 г.Заглавието на албума препраща към възрастта на Адел, когато е започнала да го пише преди три години. Тогава тя е била в криза заради раздялата с бащата на сина си.