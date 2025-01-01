Шофьорът на автомобила, който се вряза в автобус на градския транспорт в София през нощта, е задържан и се намира под охрана в болницата, в която е настанен, съобщиха за БТА от Столичната дирекция на вътрешните работи.

Зверска катастрофа: Кола се вряза в автобус в София, има загинал и ранени (СНИМКИ/ВИДЕО)

Инцидентът стана тази нощ. Малко преди 02:00 ч. е бил подаден сигна на телефон 112 за тежко транспортно произшествие на бул. “Възкресение“ и бул. „Константин Величков“ в столицата между кола и автобус на градския транспорт.

При инцидента загина един човек, а седем пострадаха. Четирима от тях са в тежко състояние.

Като торпедо: Показаха видео със смразяващия момент, в който кола се врязва в автобус в София

От Столичната дирекция на вътрешните работи уточниха, че една от версиите, по които се работи за тежкото произшествие, е несъобразена скорост.

Образувано е досъдебно производство.