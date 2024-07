Купи билети за SOLAR SUMMER от мрежата Grabo.bg

На 6 август 2004постави началото на серия легендарни събития на емблематичния плаж, а именно летния парти фестивал. Емоция, несравнима за времето си, градила парти културата на България, създала спомени и поводи за гордост на хиляди фенове.Залеза ще споделим с- млада и красива с феноменални ‚sunset‘ партита в Ибиза и Барселона.е диджей, за когото важи определението the best warmup DJ. Макар и вече напуснал България, за нас е удоволствие да имаме поводи да го връщаме отново на нашата сцена.е голямото ни музикално очакване. Той претърпя огромно развитие като продуцент и диджей, което го направи желан гост в лайн ъп-а на любими продукции като Music On и Elrow.

“The Dark Lord of The Techno”. Легендарен, неповторим. Няма никакво съмнение за това, че с него ни очаква една незабравима нощ.. Сещаме се за много знакови утрини в компанията на любими имена от световната парти сцена, но има един артист, с който искаме и трябва да изживеем поне още веднъж тази емоция и неговото име еСтани част от SOLAR SUMMER.Плажът на Cacao Beach те очаква!