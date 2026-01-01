Пореден удар на полицията срещу купения вот в Монтанско, съобщиха от ОД на МВР.

Листа с изписани имена на лица и цифри срещу тях, парична сума и амфетамини са открити на частен адрес при акция в Лом. Обитателят на жилището е задържан.

Пореден удар на полицията срещу купения вот в Монтанско, спипаха оръжия и списъци с имена (СНИМКИ)

На 16 април при направено претърсване в частен дом, обитаван от 39-годишен мъж, са иззети листа с изписани имена на лица и цифри срещу тях, парична сума в размер от 300 евро, запис на заповед и 4 мобилни телефона.

В апартамента са открити още електронна везна и 12 хартиени свивки, съдържащи бяло прахообразно вещество, с тегло 47,74 грама - метамфетамин.

Иззет е и патрон без необходимото разрешително. Мъжът е задържан.