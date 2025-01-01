За трети пореден път NOVA и Американският университет в България (АУБ) подкрепят социалното предприемачество у нас със стипендията NOVA EMBA Scholarship. Тази година положителният ефект на кампанията ще бъде разширен с две стипендии, които покриват 50% от таксата за обучение за престижната Executive MBA програма на университета.

Програмата е подходяща за кандидати – бъдещи или настоящи предприемачи, които търсят решение на значим социален проблем в България в две направления: социална и културна активност, както и екологична устойчивост и зелен бизнес. Обсъждаме ключовите аспекти от инициативата с в.и.д. президент на АУБ, д-р Джей Дейниъл Минингер.

NOVA

С какво стипендията на NOVA и Американския университет в България е ценна? Какви възможности дава тя?

Стипендията NOVA EMBA е уникална, защото съчетава силата на висококачественото образование и енергията на социалните иновации. Програмата Executive MBA към АУБ е предназначена за опитни професионалисти, които искат да издигнат своите лидерски и предприемачески умения на следващото ниво.

Чрез тази стипендия изключителни кандидати с визия за положителна промяна в обществото получават възможност за достъп до бизнес образование от световна класа в България. Това е ценно не само за получателите, но и за общностите и индустриите, където те ще приложат наученото. Стипендията отваря вратата към знания, менторство и мрежи, които могат да помогнат за превръщането на добрите идеи в устойчиво въздействие.

Тази година ще бъдат присъдени две стипендии. Как това ще разшири положителното въздействие на кампанията и какви резултати се надявате да видите?

Точно както предизвикваме тези предприемчиви студенти да търсят бизнес и социално въздействие, тази година ние се предизвикваме да разширим собственото си въздействие. Предлагането на две стипендии тази година означава, че повече социално ангажирани предприемачи ще имат шанс да се възползват от програмата и да разширят своите проекти. С други думи, ние удвояваме потенциала за иновации и положителна промяна. Надеждата ни е, че тези инициативи не само ще укрепят организациите, но и ще вдъхновят други да се занимават със социално предприемачество, създавайки ефект на домино в икономическия и културния живот на България.

Бихте ли казали защо тази година поставяте фокус върху социалната/културна активност и екологичната устойчивост?

Разбира се, това са тясно свързаните идеи. Вярваме, че ценностите, които АУБ поддържа, и нашите партньори в NOVA, са вплетени в образованието, което предоставяме. Вярваме, че екологичната устойчивост е важна и че българското общество заслужава иновативни промени в тази област както в бизнес сектора, така и в социалния сектор.

Какви кандидатури очаквате да получите тази година и с какво мислите, че тя ще бъде по-различна от предходните?

През изминалите години видяхме амбициозни и иновативни проекти, насочени към социални предизвикателства. Тази година очаквам кандидатурите да бъдат още по-прецизно фокусирани, защото ясно сме дефинирали двете приоритетни области. Очакваме да видим проекти, които са по-специализирани, с ясни стратегии за изпълнение и измеримо социално или екологично въздействие. Кандидатите винаги носят страст, но тези кандидатури включват силно чувство за отговорност да свържат бизнес успеха с по-широкото обществено благо.

NOVA

Как бъдещите кандидати могат да се поучат от успеха на Боян Недялков и Джейн Керкова – първите двама носители на стипендията?

Боян и Джейн показаха, че силните идеи, съчетани с решителност и отвореност към иновациите, развивани в плодородната почва на образователната система, наистина могат да променят нещата. Техните истории ни напомнят, че пътят на социалното предприемачество е едновременно предизвикателен и възнаграждаващ. Бъдещите кандидати могат да научат, че е важно да се формулира ясна визия, която да се основава на реалистично планиране и да бъде готова за адаптация и растеж. Примерите на нашите минали стипендианти също доказват, че програмата EMBA предоставя инструментите и средата, където смелите идеи могат да бъдат тествани, усъвършенствани и мащабирани.

Как е структурирана академичната програма, за да бъде не просто теоретична, а наистина да дава практически умения, които студентите могат веднага да приложат в бизнеса?

Програмата Executive MBA към АУБ е умишлено разработена, за да съчетава академичната теория с приложението в реалния свят. Курсовете са интерактивни, базирани на проблеми и често включват казуси, симулации и проекти, извлечени от собствения професионален контекст на участниците. Студентите работят в тясно сътрудничество с преподаватели, които са едновременно учени и практици, и се възползват от взаимно обучение в разнообразна група. Тази структура гарантира, че знанията никога не са абстрактни, а винаги са обвързани с практиката. Още от първия ден нашите участници могат да вземат наученото в клас и да го приложат в своите компании и проекти.

Колко важно е социалното предприемачество за развитието на страната ни?

Социалното предприемачество е абсолютно необходимо за развитието на България. Традиционните бизнес модели се фокусират предимно върху печалбата, но днес знаем, че дългосрочният просперитет зависи и от справянето с обществените предизвикателства. Социалните предприемачи са начело в създаването на иновативни решения на проблеми като неравенство, образование, културна жизненост и екологична устойчивост. Тяхната работа не само изгражда по-силни общности, но и укрепва икономиката, като показва, че правенето на добро и правенето на добри неща могат да вървят ръка за ръка. Подкрепата на тези лидери е една от най-добрите инвестиции, които можем да направим за бъдещето на страната.

Носителите на NOVA EMBA Scholarship ще бъдат определени чрез конкурс, който ще продължи до 14 септември. Заинтересованите бъдещи студенти могат да кандидатстват за стипендията, преди да бъдат приети в програмата, но ще я получат едва след като завършат процеса по кандидатстване и бъдат одобрени за прием. В процеса на конкурса журито ще разгледа всички кандидатури и ще избере петима финалисти. Стигналите до заключителната фаза кандидати ще трябва да представят своите проекти на живо пред членовете на журито на 4 октомври. Името на победителя ще бъде обявено на официално събитие.