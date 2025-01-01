Делото за убийството на Димитър Малинов от Цалапица започва на втора инстанция в Апелативния съд в Пловдив. Подсъдим по процеса е Рангел Бизюрев. Това е втори опит за старт на делото, след като преди седмици съдебното заседание бе отложено поради неявяване на част от адвокатите, съобщи БНТ.

Прокуратурата протестира присъдата от 15 години затвор, наложена на Бизюрев от магистратите на първа инстанция. Държавното обвинение настоява за доживотен затвор. Майката на убития Димитър Малинов, както и негови роднини, също искат доживотна присъда за извършителя. От присъдата на Окръжния съд не е доволен и защитникът на подсъдимия – адвокатът на Бизюрев иска намаляване на наказанието.

Рангел Бизюрев е осъден на 15 години затвор за убийството на Митко от Цалапица

Преди съдебното заседание тази сутрин пред съдебната палата отново ще се съберат близки и роднини на жертвата с настояване за справедлив процес.