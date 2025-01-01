Министерството на здравеопазването (МЗ) инвестира над 130 млн. лв. в педиатрични клиники и отделения. Това съобщиха от пресслужбата на МЗ. От МЗ последователно провеждат политики, насочени към осигуряване на съвременна, безопасна и щадяща болнична среда за децата в България. През последните пет години са осигурени значителни капиталови разходи за подобряване на материално-техническата база в различни педиатрични структури.

В периода 2021-2025 г. по бюджетите на лечебни заведения в София, Пловдив, Видин и Шумен са предоставени общо 29 923 450 лв. Средствата са насочени към ремонти, обновяване на средата и закупуване на съвременна медицинска апаратура.

В Специализираната болница за активно лечение по детски болести „Проф. Иван Митев“ средства са насочени за високотехнологично оборудване и за ремонт на част от диагностично-консултативния блок, както и на част от помещенията, намиращи се под Кота 0 – в основната сграда на болницата за преустройството им в многофункционално Отделение по образна диагностика. В Университетската болница за активно лечение „Св. Георги“ в Пловдив е изграден нов лечебно-диагностичен блок за болнични структури по педиатрични и онкологични специалности.

МЗ изпълнява и различни проекти, като един от тях е инвестицията „Модернизиране на болничните заведения“ по Плана за възстановяване и устойчивост, където по Компонент 1 е предвидено модернизиране на системата за педиатрични грижи. Осигурените средства са 101 073 160 лв. с ДДС и са за доставка на високотехнологична медицинска апаратура за 35 педиатрични клиники и отделения в страната.

Проведени са обществени поръчки, сключени са договори и вече започнаха доставки на ангиографски системи, ехографи, компютърни томографи, ядрено-магнитни резонанси, респиратори, оборудване за интензивно лечение и др. Дейностите се изпълняват по график, а срокът за приключване на доставките и монтажа е 30 юни 2026 г., допълниха от пресслужбата.

МЗ участва и в осъществяването на проекта за изграждане на Многопрофилна болница за активно лечение на детски болести „Св. Анастасия“ в Бургас. Болницата се финансира със средства от държавния бюджет, европейски фондове и собствени средства на Община Бургас. Проектът е с осигурен финансов ресурс от 80 858 240 лв. и цели да гарантира достъпна и модерна педиатрична грижа за децата от Югоизточна България.

Основен приоритет за МЗ е изграждането на Националната многопрофилна детска болница, която ще обедини на едно място високоспециализираните педиатрични грижи и ще осигури нов стандарт в лечението, диагностиката и комфорта на децата и техните семейства. С осъществяването на този проект детското здравеопазване в България ще направи решаваща крачка към нов модел на грижа, отговарящ на най-високите европейски стандарти.

Детското здравеопазване е категоричен приоритет, по който МЗ работи устойчиво чрез целенасочени инвестиции в модернизацията на педиатричните отделения и клиники в цялата страна.

По-ранно днес представители на фондация "За доброто" организираха инициатива "Бутаме детското здравеопазване", в рамките на която бутаха детско болнично легло от болница "Проф. Иван Митев" до сградата на МЗ.