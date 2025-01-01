С бутане на детско болнично легло по улиците на София от фондация "За доброто" настояват държавата да се погрижи за детското здравеопазване.

Инициативата е организирана от фондацията, която към момента по проекта си "Светулка" е реновирала няколко детски отделения в страната.

Настояваме държавата да влезе в ролята си и да се погрижи за детските отделения, каза Надежда Рангелова от "За доброто". По думите ѝ ремонтът на детските отделения във всички областни болници би струвало около 15 млн. лева.

Болнично легло бе "добутано" от Специализираната болница за активно лечение по детски болести "Проф. Иван Митев", където са спасени десетки детски животи до Министерството на здравеопазването – мястото, в което се взимат решенията за бъдещето на детското здравеопазване.